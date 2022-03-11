Шойгу вручил госнаграды героям спецоперации на Украине: Вы не подвели ни своих родителей, ни армию!

Сергей Шойгу вручил лейтенанту Антону Старостину Звезду Героя России. Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил в пятницу Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции - звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

Приказы о награждении государственными наградами были подписаны ранее президентом России Владимиром Путиным.

- Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели, ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию, - сказал Шойгу командиру танковой роты 126 отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину, которому лично вручил Звезду Героя России.

Напомним, во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка Антона Старостина в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Танкисты Старостина отбили несколько атак украинских националистов, которые применяли импортные ПТУР Javelin. Только экипаж Старостина уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и до 30 солдат противника, в бою старший лейтенант получил контузию, однако из боя не вышел и уничтожил еще два танка противника.

Фото: Министерство обороны РФ

Медали "За отвагу" получили две девушки-военнослужащие медицинской службы - прапорщик Екатерина Иванова и Лейтенант Мария Мирошниченко. О их подвигах "Комсомолка" уже рассказывала читателям.

28 февраля Екатерина Иванова оказалась в районе населенного пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем. Хрупкая девушка оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих, а потом машина санитарной службы попала под минометный обстрел украинских националистов.

Прапорщик Екатерина Иванова получила медаль "За отвагу". Фото: Министерство обороны РФ

Иванова накрыла собой раненого, но сама получила ранение. Мирошниченко в этом же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение.

Сергей Шойгу вручил девушкам в палате госпиталя медали и букеты цветов.

- Возвращайтесь в строй, - тихо сказал министр и приобнял их за плечи.

Министр интересовался состоянием раненых у начальника госпиталя Павла Крайнюкова. Тот доложил министру, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации.

Шойгу прошел по всем палатам, где проходят лечения военнослужащие доставленные с Украины. Он вручил Орден Мужества наводчику группы специального назначения отряда специального назначения 45 отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск рядовому Андрею Чернышеву. Боец несколько часов раненым прикрывал своих сослуживцев, которые наводили высокоточное оружие на цели, которые пытались занять военный аэродром.

"Получил несколько пулевых ранений, но из боя не вышел", - говорится в приказе.

Глава военного ведомства поблагодарил и вручили медали "За отвагу": старшему разведчику Южного военного округа младшему сержанту Игорю Видельскому, командиру ремонтного отделения 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии младшему сержанту Александру Голубеву, командиру взвода 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии старшему лейтенанту Валерию Жукову. Все эти офицеры получив ранения вели вступили в схватки с превосходящими группами неонацистов и вышли из него победителями.

Среди награжденных министром командир взвода 106 гвардейской воздушно-десантной дивизии лейтенант Сергей Козин, командир полка 106 воздушно-десантной дивизии майор Иван Лалла, командир взвода обслуживания 36 общевойсковой армии прапорщик Арсалан Мункуев, начальник штаба парашютно-десантного батальона 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады майор Павел Слизько, командир группы спецназначения Южного военного округа лейтенант Александр Таран.

"Офицеры своим личным примером воодушевляли военнослужащих. Во время контратаки первыми занимали боевые позиции и непрерывным огнем из своего стрелкового оружия концентрировали на себе его внимание, обеспечив прикрытие своих сослуживцев, которые получали возможность закрепится на заданном рубеже обороны", - говорится в наградных документах героев.

В ЭТО ВРЕМЯ

Российские военнослужащие доставили более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Иванковского района Киевской области. Помощь включает в себя продукты питания: крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду.

Весь гуманитарный груз был передан жителям населенных пунктов Киевской области - женщинам, детям, а также пожилым людям. В населенные пункты района освобожденные Российской армией ежедневно идет доставка продуктов питания и предметов первой необходимости.

В настоящее время проводятся 25 гуманитарных акций в Черниговской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках, в ходе которых населению передается более 250 тонн предметов первой необходимости, медикаменты и продукты питания.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вы не подумайте, мы вас очень ждали!": Как встречают Россию в Мариуполе

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин увидел своими глазами, что происходит в окрестностях города (подробности)

Жители пригородов Киева боятся возвращения украинских войск

Спецкор kp.ru Александр Коц передает с подступов к Киеву (подробности)