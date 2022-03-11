В Америке еще 14 лет назад предсказали раскол Украины из-за расширения НАТО

Опубликованное секретное письмо было отправлено еще в 2008 году, тогда Уильям Бернс работал послом США в России (директором ЦРУ он стал только год назад). Фото: REUTERS

Опубликованное секретное письмо было отправлено еще в 2008 году, тогда Уильям Бернс работал послом США в России (директором ЦРУ он стал только год назад). Дипломат предупреждал Вашингтон, чем может закончиться расширение НАТО к нашим границам. 14 лет назад на Западе удивительно точно предсказали сегодняшние события.

«Стремление Украины и Грузии вступить в НАТО не только задевает Россию, но и вызывает серьезные опасения насчет последствий для стабильности в регионе. Россия не только ощущает окружение и попытки подорвать влияние России в регионе, но и опасается непредсказуемых и неконтролируемых последствий, которые могут серьезно затронуть интересы безопасности России. Эксперты говорят нам, что Россия особенно обеспокоена большими разногласиями в Украине по поводу членства в НАТО. Большая часть этнической русской общины выступает против членства — это может привести к серьезному расколу, сопровождающемуся насилием или, в худшем случае, гражданской войной. В этом случае России придется принимать решение о вмешательстве, а этого она не хочет», - написал Уильям Бернс.

Дипломат передал Вашингтону и слова замдиректора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина: «Ирония заключалась в том, что членство Украины в НАТО приведет к деградации НАТО, но ни российская общественность, ни элиты не были готовы к такому аргументу. Постепенный сдвиг Украины в сторону Запада - это одно, а ее упреждающий статус военного союзника США де-юре — другое. Тренин настоятельно предостерег от того, чтобы позволить внутриукраинской борьбе за власть, где членство в блоке стало лишь рычагом внутренней политики, еще больше осложнить российско-американские отношения в настоящее время».

Всего в письме экс-посла 12 больших абзацев. Он не только дает аналитику возможного будущего, но и описывает последние на тот момент заявления России:

«Лавров подчеркнул, что Россия убеждена в том, что расширение не было основано на соображениях безопасности, а являлось наследием холодной войны. Он сказал, что Россия понимает, что НАТО находится в поисках новой миссии, но наблюдается растущая тенденция к тому, что новые члены делают и говорят все, что хотят, только потому, что они находятся под зонтиком НАТО», - говорится в секретном письме Бернса.

Удивительно, но за 14 лет наши аргументы не сильно поменялись. Мы много раз предупреждали Запад о рисках расширения НАТО и недопустимости размещения оружия на Украине. Европа и Америка все это отлично знали (переписка доказывает), но продолжали гнуть свою линию.

Более того, Бернс прямо написал о рисках гражданской войны и расколе Украины при расширении блока. Но то ли на Западе этого и добивались, то ли просто не верили в решимость Москвы. В любом случае, с 2008 года политики в Вашингтоне делали именно то, от чего их предостерегал Бернс. И получилось ровно то, что предсказывалось.

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