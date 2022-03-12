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Политика12 марта 2022 4:00

Сказали не погосдумав. Чем удивляют "свежеизбранные" депутаты Госдумы

Свежеизбранные депутаты не успели поработать и полгода, а уже удивили такими предложениями, от которых хоть стой, хоть падай
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Новый состав Госдумы избран в сентябре 2021-го. Почти «вчера». А депутаты уже пытаются не бочком, так ползком войти в политическую историю, не жалея себя, жгут глаголом.

Новый состав Госдумы избран в сентябре 2021-го. Почти «вчера». А депутаты уже пытаются не бочком, так ползком войти в политическую историю, не жалея себя, жгут глаголом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый состав Госдумы избран в сентябре 2021-го. Почти «вчера». А депутаты уже пытаются не бочком, так ползком войти в политическую историю, не жалея себя, жгут глаголом. Один предлагает устроить атомный апокалипсис, второй ввести в России сухой закон по выходным. Ведь в политике как: можно с утра до ночи корпеть над законами и никто это не оценит. А можно сделать пару громких заявлений — и вот она — «всенародная слава». Второй путь проще и короче.

Мы собрали самые яркие и удивительные перлы депутатов за прошедшие полгода, чтобы читателям было проще разобраться - кто есть ху в российском парламенте.

Депутат Евгений Федоров хочет нанести «предупредительный удар ядерным оружием» по Америке.

Депутат Евгений Федоров хочет нанести «предупредительный удар ядерным оружием» по Америке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО БАХНЕМ

Депутат Евгений Федоров хочет нанести «предупредительный удар ядерным оружием» по Америке.

- Можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений, - заявил парламентарий.

Рассуждения депутата сразу напомнили крылатую фразу из комедии ДМБ: «Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом».

Предложение Федорова, конечно, вряд ли кончится Третьей мировой, все-таки это не тот уровень, где принимаются решения «бахнуть». Тут главным было - демонстрация депутатской решительности! Эта цель достигнута. Но легкость, с которой народные избранники грозят ракетными ударами, все равно поражает.

Парламентарий Султан Хамзаев за то, чтобы наказывать футболистов для повышения их самоотдачи.

Парламентарий Султан Хамзаев за то, чтобы наказывать футболистов для повышения их самоотдачи.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ШТРАФОВАТЬ ФУТБОЛИСТОВ

Парламентарий Султан Хамзаев за то, чтобы наказывать футболистов для повышения их самоотдачи.

- Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей, - заявил депутат.

Не надо смеяться - идея, на самом деле, богатая. Просто Хамзаев ее недокрутил. Почему надо штрафовать только футболистов за плохую игру? Депутаты тоже получают от государства большую зарплату, а работают иногда так себе. Можно и им «повысить самоотдачу».

Не написал ни одного закона – штраф. Написал закон, который сама Дума забраковала – штраф. Ну и так далее - вы поняли принцип. Тогда не только сборная заиграет, но и парламент станет самым эффективным в мире?

Александр Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров.

Александр Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОППОЗИЦИОНЕРЫ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Александр Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров.

- Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ? – так депутат прокомментировал идею Путина лишать гражданства за тяжкие преступления и торговлю наркотиками (это касается не граждан по рождению, а натурализованных - тех, кто получил наш паспорт взамен подданства другой страны).

Нового Хинштейн, прямо скажем, ничего не предложил. В советское время уже лишали гражданства совершенно «ненужных» для страны людей: худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, композитора Мстислава Ростроповича, писателя Александра Солженицына.

Если бы депутат жил при царе, он смог бы с чистой совестью репрессировать еще и Пушкина, Радищева, Ломоносова, Тургенева. Все они побывали в ссылке (не было тогда гражданства, которого можно было лишить), ругали власть и считались оппозиционерами.

Депутат Анатолий Выборный после резонансного ДТП в Тюмени с пьяным следователем заявил, что должности участников аварии неплохо бы замалчивать.

Депутат Анатолий Выборный после резонансного ДТП в Тюмени с пьяным следователем заявил, что должности участников аварии неплохо бы замалчивать.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАМАЛЧИВАТЬ ДОЛЖНОСТИ ВИНОВНИКОВ ДТП

Депутат Анатолий Выборный после резонансного ДТП в Тюмени с пьяным следователем заявил, что должности участников аварии неплохо бы замалчивать.

- Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека в том или ином органе власти, потому что формируется негативное мнение, - сказал народный избранник.

У нового созыва парламента какая-то страсть скрывать детали происшествий. Незадолго до инициативы Выборного Султан Хамзаев говорил, что надо еще молчать о национальности нарушителей.

Если подумать, то правда, зачем людям знать должности и положение лихачей на дорогах? Какая разница, судья был за рулем, депутат или следователь? Мы же понимаем, что полиции проще будет определить правильного виновника без всякого резонанса.

Вон, сын топ-менеджера Лукойла Руслан Шамсуаров несколько часов удирал от ГАИ в Москве, материл инспекторов, транслировал это в интернет, нарушил пару сотен правил, но поначалу отделался замечанием и штрафом (наказание изменили только после вмешательства главы МВД). Конечно, положение родителя тут совершенно не при чем! После погони полицейский устал и не сразу смог определить вину мажора. С кем не бывает.

СУХОЙ ЗАКОН ПО ВЫХОДНЫМ

И еще раз отметился Султан Хамзаев (удивительно плодовитый на предложения депутат). На этот раз он хочет запретить продажу спиртного по выходным.

- Объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок. Чтобы защитить здоровье граждан, необходимо применять международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные. Только в барах можно, а в магазинах нельзя, - заявил Хамзаев.

До этого парламентарий хотел ограничить торговлю спиртным 1 и 2 января, а еще раньше – вынести все алкомаркеты за пределы городов.

- Какой-то эффект наверно будет, но в результате мы можем получить большее количество отравлений, - заметил в ответ психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Врач пояснил, что обычные люди по выходным станут ходить в бары, либо закупаться заранее, либо просто допивать домашние остатки. Потребление немного снизится, но зато раздражения власти получат полный вагон.

- Проблема с больными людьми, которые не могут себя контролировать. У них дома запасов нет, они все выпивают сразу. Если запретить продажу, они начнут покупать из-под полы, искать точки, нарушающие правила. Шанс, что вместо заводского алкоголя им продадут бормотуху, резко повысится, - заметил нарколог.

Кстати, за 10 лет потребление спиртного и так сократилось в два раза с 18 до 9 литров спирта в год на душу населения. Главные причины: водка подорожала в 5 раз, подделок стало меньше, ночью спиртное не продают.

Еще один народный избранник Михаил Делягин тут предложил: «Депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране».

Еще один народный избранник Михаил Делягин тут предложил: «Депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СНИЗИТЬ ЗАРПЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

Еще один народный избранник Михаил Делягин тут предложил: «Депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране».

Идея, на самом деле, ужасная, какой бы хорошей она не казалась в начале. Объясняю почему. Государство и бизнес конкурируют за хороших управленцев – всем нужны лучшие менеджеры. Частные компании предлагают большие гонорары, госслужба дает возможность поработать на благо Родины.

Мы вообще не найдем ни одного человека с подходящим для министра опытом за 54 тысячи рублей в месяц (такова сейчас средняя зарплата в РФ). Да и сам Делягин согласится, если ему зарплату депутата срежут раз в 8-10?

В пример можно взять такси. Когда агрегаторы обвалили цены, из профессии ушли многие опытные адекватные русские водители, а заменили их мигранты. Такси стало чуть дешевле, но точно не безопаснее и комфортнее. Мы точно хотим повторить это с министрами и Госдумой?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему депутаты грешат невыполнимыми проектами, а те же министры нет.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему депутаты грешат невыполнимыми проектами, а те же министры нет.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПИАР ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему депутаты грешат невыполнимыми проектами, а те же министры нет.

- Парламентарии – люди свободные, они не несут ответственность за свои слова. Пока откровенной уголовки не будет, сделать с думцем практически ничего нельзя. Министры себе такого не позволяют, потому что их-то уволить могут.

- Но зачем делаются пустые заявления? Понятно же, что бомбить Америку никто не будет, сколько бы депутаты к этому не призывали, - вопрос эксперту.

- Некоторые заявления – это чистый пиар. Хочется человеку погромче прокукарекать. Известно же, что все, кроме некролога, идет в плюс. Иногда провокационные выступления делаются для прощупывания почвы. Сначала идет вброс, а потом смотрят на реакцию народа. Если она отрицательная — все спишут на «самодеятельность» депутата. А если реакция позитивная, идея оформляется в звонкий закон.

Политика: В ВЕРХАХ