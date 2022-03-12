Сказали не погосдумав. Чем удивляют "свежеизбранные" депутаты Госдумы

Новый состав Госдумы избран в сентябре 2021-го. Почти «вчера». А депутаты уже пытаются не бочком, так ползком войти в политическую историю, не жалея себя, жгут глаголом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый состав Госдумы избран в сентябре 2021-го. Почти «вчера». А депутаты уже пытаются не бочком, так ползком войти в политическую историю, не жалея себя, жгут глаголом. Один предлагает устроить атомный апокалипсис, второй ввести в России сухой закон по выходным. Ведь в политике как: можно с утра до ночи корпеть над законами и никто это не оценит. А можно сделать пару громких заявлений — и вот она — «всенародная слава». Второй путь проще и короче.

Мы собрали самые яркие и удивительные перлы депутатов за прошедшие полгода, чтобы читателям было проще разобраться - кто есть ху в российском парламенте.

Депутат Евгений Федоров хочет нанести «предупредительный удар ядерным оружием» по Америке. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОБЯЗАТЕЛЬНО БАХНЕМ

Депутат Евгений Федоров хочет нанести «предупредительный удар ядерным оружием» по Америке.

- Можно даже без ядерного оружия, а просто стратегическими ракетами по полигону в Неваде. Это полигон, где находятся военные США, там нет мирных жителей и особенно, если предупредить дня за два-три, то вполне хорошая акция демонстрации серьезности намерений, - заявил парламентарий.

Рассуждения депутата сразу напомнили крылатую фразу из комедии ДМБ: «Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом».

Предложение Федорова, конечно, вряд ли кончится Третьей мировой, все-таки это не тот уровень, где принимаются решения «бахнуть». Тут главным было - демонстрация депутатской решительности! Эта цель достигнута. Но легкость, с которой народные избранники грозят ракетными ударами, все равно поражает.

Парламентарий Султан Хамзаев за то, чтобы наказывать футболистов для повышения их самоотдачи. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ШТРАФОВАТЬ ФУТБОЛИСТОВ

Парламентарий Султан Хамзаев за то, чтобы наказывать футболистов для повышения их самоотдачи.

- Речь идет о штрафах за плохую игру, нарушение дисциплины, а также жалобы фанатов. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей, - заявил депутат.

Не надо смеяться - идея, на самом деле, богатая. Просто Хамзаев ее недокрутил. Почему надо штрафовать только футболистов за плохую игру? Депутаты тоже получают от государства большую зарплату, а работают иногда так себе. Можно и им «повысить самоотдачу».

Не написал ни одного закона – штраф. Написал закон, который сама Дума забраковала – штраф. Ну и так далее - вы поняли принцип. Тогда не только сборная заиграет, но и парламент станет самым эффективным в мире?

Александр Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОППОЗИЦИОНЕРЫ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Александр Хинштейн предложил лишать гражданства оппозиционеров.

- Но я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ? – так депутат прокомментировал идею Путина лишать гражданства за тяжкие преступления и торговлю наркотиками (это касается не граждан по рождению, а натурализованных - тех, кто получил наш паспорт взамен подданства другой страны).

Нового Хинштейн, прямо скажем, ничего не предложил. В советское время уже лишали гражданства совершенно «ненужных» для страны людей: худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, композитора Мстислава Ростроповича, писателя Александра Солженицына.

Если бы депутат жил при царе, он смог бы с чистой совестью репрессировать еще и Пушкина, Радищева, Ломоносова, Тургенева. Все они побывали в ссылке (не было тогда гражданства, которого можно было лишить), ругали власть и считались оппозиционерами.

Депутат Анатолий Выборный после резонансного ДТП в Тюмени с пьяным следователем заявил, что должности участников аварии неплохо бы замалчивать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАМАЛЧИВАТЬ ДОЛЖНОСТИ ВИНОВНИКОВ ДТП

Депутат Анатолий Выборный после резонансного ДТП в Тюмени с пьяным следователем заявил, что должности участников аварии неплохо бы замалчивать.

- Совершенно нет никакой необходимости смещать акцент на должность человека в том или ином органе власти, потому что формируется негативное мнение, - сказал народный избранник.

У нового созыва парламента какая-то страсть скрывать детали происшествий. Незадолго до инициативы Выборного Султан Хамзаев говорил, что надо еще молчать о национальности нарушителей.

Если подумать, то правда, зачем людям знать должности и положение лихачей на дорогах? Какая разница, судья был за рулем, депутат или следователь? Мы же понимаем, что полиции проще будет определить правильного виновника без всякого резонанса.

Вон, сын топ-менеджера Лукойла Руслан Шамсуаров несколько часов удирал от ГАИ в Москве, материл инспекторов, транслировал это в интернет, нарушил пару сотен правил, но поначалу отделался замечанием и штрафом (наказание изменили только после вмешательства главы МВД). Конечно, положение родителя тут совершенно не при чем! После погони полицейский устал и не сразу смог определить вину мажора. С кем не бывает.

СУХОЙ ЗАКОН ПО ВЫХОДНЫМ

И еще раз отметился Султан Хамзаев (удивительно плодовитый на предложения депутат). На этот раз он хочет запретить продажу спиртного по выходным.

- Объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок. Чтобы защитить здоровье граждан, необходимо применять международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные. Только в барах можно, а в магазинах нельзя, - заявил Хамзаев.

До этого парламентарий хотел ограничить торговлю спиртным 1 и 2 января, а еще раньше – вынести все алкомаркеты за пределы городов.

- Какой-то эффект наверно будет, но в результате мы можем получить большее количество отравлений, - заметил в ответ психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Врач пояснил, что обычные люди по выходным станут ходить в бары, либо закупаться заранее, либо просто допивать домашние остатки. Потребление немного снизится, но зато раздражения власти получат полный вагон.

- Проблема с больными людьми, которые не могут себя контролировать. У них дома запасов нет, они все выпивают сразу. Если запретить продажу, они начнут покупать из-под полы, искать точки, нарушающие правила. Шанс, что вместо заводского алкоголя им продадут бормотуху, резко повысится, - заметил нарколог.

Кстати, за 10 лет потребление спиртного и так сократилось в два раза с 18 до 9 литров спирта в год на душу населения. Главные причины: водка подорожала в 5 раз, подделок стало меньше, ночью спиртное не продают.

Еще один народный избранник Михаил Делягин тут предложил: «Депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СНИЗИТЬ ЗАРПЛАТЫ ДЕПУТАТОВ

Еще один народный избранник Михаил Делягин тут предложил: «Депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране».

Идея, на самом деле, ужасная, какой бы хорошей она не казалась в начале. Объясняю почему. Государство и бизнес конкурируют за хороших управленцев – всем нужны лучшие менеджеры. Частные компании предлагают большие гонорары, госслужба дает возможность поработать на благо Родины.

Мы вообще не найдем ни одного человека с подходящим для министра опытом за 54 тысячи рублей в месяц (такова сейчас средняя зарплата в РФ). Да и сам Делягин согласится, если ему зарплату депутата срежут раз в 8-10?

В пример можно взять такси. Когда агрегаторы обвалили цены, из профессии ушли многие опытные адекватные русские водители, а заменили их мигранты. Такси стало чуть дешевле, но точно не безопаснее и комфортнее. Мы точно хотим повторить это с министрами и Госдумой?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему депутаты грешат невыполнимыми проектами, а те же министры нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПИАР ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников объяснил, почему депутаты грешат невыполнимыми проектами, а те же министры нет.

- Парламентарии – люди свободные, они не несут ответственность за свои слова. Пока откровенной уголовки не будет, сделать с думцем практически ничего нельзя. Министры себе такого не позволяют, потому что их-то уволить могут.

- Но зачем делаются пустые заявления? Понятно же, что бомбить Америку никто не будет, сколько бы депутаты к этому не призывали, - вопрос эксперту.

- Некоторые заявления – это чистый пиар. Хочется человеку погромче прокукарекать. Известно же, что все, кроме некролога, идет в плюс. Иногда провокационные выступления делаются для прощупывания почвы. Сначала идет вброс, а потом смотрят на реакцию народа. Если она отрицательная — все спишут на «самодеятельность» депутата. А если реакция позитивная, идея оформляется в звонкий закон.