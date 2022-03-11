Клещи вокруг Киева сжимаются медленно, но неотвратимо

Наступательная операция идет и с востока, через Чернигов. Так, чтобы взять столицу в клещи. Фото: Александр КОЦ

Власти Украины готовились к обороне столицы. Потому что по Днепру выстроены серьезные рубежи обороны, которые с наскока взять невозможно. Сейчас идет огневое поражение этих укрепрайонов, чтобы форсировать реку и войти в Киев с северо-запада. Наступательная операция идет и с востока, через Чернигов. Так, чтобы взять столицу в клещи.

Идет именно вскрытие укрепрайонов, чтобы подавить сопротивление украинских войск. Они действительно очень серьезно сопротивляются, как отмечают российские военные, особенно подразделения, которые были подготовлены инструкторами стран НАТО, вот они упираются.

Российские военные, как могут, помогают мирным гражданам, но тут, конечно, нужно разворачивать масштабную гуманитарную операцию, к которой надо подключать и МЧС, чтобы помочь людям и продуктами, и медикаментами. Фото: Александр КОЦ

При этом Россия почти ежедневно открывает гуманитарные коридоры, по которым предлагается выйти жителям столицы. Я дежурил несколько дней на этих коридорах, и из Киева практически никто не выезжает, выезжают из деревень, из городков, которые окружают Киев.

Люди, конечно, очень напуганы. Беженцы в принципе везде одинаковые, такие психологически уязвимые, уставшие, голодные, испуганные. Поэтому, конечно, о политике с ними говорить бессмысленно, они скажут все что угодно, лишь бы оказаться в безопасности. Но особенно боятся разговаривать с российскими журналистами, потому что опасаются, что если на освобожденные территории снова придут украинские войска, этих беженцев обвинят в «сотрудничестве с оккупантами». Поэтому люди тут не очень разговорчивые.

Я видел городки, которые сейчас под контролем российских войск, как с ними обходилась украинская артиллерия. В таких городах все было подготовлено к боевым действиям. Каждый дом был огневой точкой, а это жилые дома обычных граждан. И когда российская армия выбила украинские войска из этих городков, то они, отходя, накрывают эти города артиллерией. Причем не стесняются в калибрах. Вот в Бородянке полностью сложены многоэтажные дома, они попали под огонь реактивных систем залпового огня «Смерч». Целились украинцы по российской колонне, которая заходила в город. И несколько машин сожгли, но при этом полностью разрушили многоэтажные дома. Это панельки, которые просто сложились внутрь, и их сейчас не существует.

Какой-то даты, когда нужно взять Киев, конечно, нет. Никто никуда не торопится, действуют максимально осторожно, чтобы минимизировать и свои потери, и потери среди гражданского населения. Фото: Александр КОЦ

Все это, конечно, говорит об отношении украинских нацбатальонов к своим же согражданам.

Российские военные, как могут, помогают мирным гражданам, но тут, конечно, нужно разворачивать масштабную гуманитарную операцию, к которой надо подключать и МЧС, чтобы помочь людям и продуктами, и медикаментами.

Очень важно развернуть гуманитарную кампанию, чтобы люди видели - российская армия не просто пришла с оружием, она освобождает и спасает.

Какой-то даты, когда нужно взять Киев, конечно, нет. Никто никуда не торопится, действуют максимально осторожно, чтобы минимизировать и свои потери, и потери среди гражданского населения. Но при этом продвижение идет неотвратимо.

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