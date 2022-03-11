Дмитрий Песков: Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...К сожалению, последнюю неделю такое опасное явление распространяется в Европе, на Западе в целом, такой лозунг: «Мне стыдно быть русским», - этой информацией журналист kp.ru поделился с официальным представителем Кремля в пятницу, 11 марта. - И на этом фоне продолжается увольнение, вернее, отчисление студентов из европейских вузов. Вот как в Кремле к этому явлению относятся (вы уже однажды комментировали такие факты), может, как-то пожестче надо? И, может, попросить Москалькову (уполномоченный по правам человека в Российской Федерации) на строгий учет все эти явления взять? И ответить. И ещё эти вот слова: «Мне стыдно быть русским», они, к сожалению, и в России тоже начинают распространяться среди некоторых слоев населения...

- Ну, вы знаете, настоящему русскому никогда не стыдно быть русским, - заявил пресс-секретарь kp.ru, слова которого цитируют многие СМИ. - А если кто-то так говорит, то, значит, он не русский. И к нему нет никаких претензий. Он не с нами. Это первое.

Второе. Действительно, в целом ряде западных стран все больше ощущается атмосфера ненависти к русским. И к российским гражданам. Это очень опасно. И наши сограждане должны быть начеку и проявлять соответствующую осторожность.

Конечно, мы рассчитываем, что и власти всех стран, все-таки, не будут удобрять дальше своими заявлениями почву для этой ненависти и русофобии.

- Скажите, пожалуйста, поднимаются ли эти вопросы в ходе телефонной дипломатии, которую проводит глава государства?

- Ну, там стоят другие задачи и работа концентрируется на других вопросах.

Но, безусловно, вот этот рост этой кампании русофобской, конечно, он рано или поздно вынудит нас достаточно ясным языком призвать руководство стран, все-таки, принять меры по тому, чтобы сбить эту кампанию.

- Спасибо большое.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вы не подумайте, мы вас очень ждали!": Как встречают Россию в Мариуполе

Спецкор kp.ru Дмитрий Стешин увидел своими глазами, что происходит в окрестностях города (подробности)

Жители пригородов Киева боятся возвращения украинских войск

Спецкор kp.ru Александр Коц передает с подступов к Киеву (подробности)