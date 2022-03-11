О чем успел сообщить солист «Отпетых мошенников» перед смертью: «Мне очень жаль, что все так произошло»

Том Хаос заявил в программе PROновости на «МУЗ-ТВ», что готов бороться с Сергеем Амораловым. Фото: МУЗ-ТВ

Близкие и друзья Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаос из «Отпетых мошенников», до сих пор не могут поверить, что музыкант покончил с собой. Тем более, в последние дни казалось, будто он полон сил и планов: готов выступать и ездить на гастроли, а еще - бороться за справедливость. С прошлого года экс-солист со скандалом делил с лидером группы Сергеем Амораловым авторские права, а именно, возможность петь под брендом «Отпетые мошенники». Именно об этом Вячеслав рассказал в своём последнем интервью программе PROновости на «МУЗ-ТВ», которое состоялось всего за сутки до трагедии. Сайт kp.ru узнал содержание этого разговора ещё до выхода программы в эфир.

Так, Том Хаос напомнил репортёрам, что несколько месяцев назад ушёл из группы после 25 лет сотрудничества с Амораловым: тот якобы забирал себе большую часть гонораров, хотя все расходы коллектив делил пополам. Когда Том объединился с другим экс-солистом Гариком Богомазовым, покинувшем группу ещё в 2011 году, в шоу-бизнесе появились два состава с одним названием. Аморалова это раздражало: он заявил, что права на название принадлежат ему, и пригрозил бывшим коллегам судом. Экс-друзья приняли этот вызов: перед смертью Том Хаос признался, что готов к судебным баталиям.

- Я просто считаю, что надо бороться за имя. Человек действительно не даёт нам выступать, хотя мы ему дорогу не перекрываем, - рассказал Хаос-Зинуров в своём последнем интервью. - С Сергеем было очень тяжело разговаривать, особенно в последнее время. Когда я пытался с ним поговорить про гонорары, в человеке что-то менялось. Я доверял ему, знал, что мы работаем по-честному, ездим вместе и испытываем одни и те же трудности. Снимаем клипы, все делаем напополам… Я думаю, и название должно было быть 50 на 50.

Кроме того, артист впервые откровенно ответил на вопрос, почему, несмотря на огромный авторский вклад и единоличное создание группы, все эти годы он вынужден был оставаться в тени. Зрители узнают, из-за какого патента поссорились Том Хаос и Сергей Аморалов, и что солисты не поделили во время последних новогодних корпоративов группы.

В своих заявлениях накануне смерти солист «Отпетых мошенников» был настроен решительно и хотел скорее добиться справедливости в споре. Но при этом он искренне сожалел о разногласиях.

- Несправедливо получается. Я готов бороться, потому что мне хочется восстановить справедливость. Наверное, он считает, что деньги решают все. А мне кажется, что справедливость является самым главным фактором, - признался Том Хаос. - Мне очень жаль, что все так произошло. Потому что где-то в душе и в сердце я всё равно уважаю этого человека, даже если между нами произошли такие вещи.

Эксклюзивное интервью Тома Хаоса зрители смогут увидеть в эфире «МУЗ-ТВ» 11 марта в 18:00 по московскому времени.

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