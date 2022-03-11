Леонид Агутин убит страшным горем

Фото: Евгения ГУСЕВА

Смерть солиста "Отпетых мошенников" Тома Хаоса, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, стала настоящим шоком не только для поклонников певца. Близкие друзья звезды 90-х не находят себе места от горя. Так, Леонид Агутин, близко общавшийся с артистом, не скрывает своей боли. Он откровенно сообщил, что не знает, "как сейчас жить".

Леонид Агутин много лет дружил с солистом "Отпетых мошенников". Потому смерть 50-летнего Тома Хаоса стала для певца ударом. По некоторым данным, музыкант наложил на себя руки. Говорят, он был доведен до отчаяния разными проблемами, в том числе финансовыми.

Агутин опубликовал черно-белую фотографию Тома и написал: "Ушел из жизни Славик из «Отпетых мошенников». Легендарный Том Хаус, в жизни Вячеслав Зинуров. Спи спокойно, друг. Хрен знает вообще, как сейчас жить. Ты был хорошим человеком. Таким и останешься для нас…"

Отметим, что у Зинурова не было ни жены, ни детей. По словам друзей, Хаос находился в состоянии глубокой депрессии. Он покинул группу "Отпетые мошенники" в 2021 году после 25 лет работы в коллективе и обвинял другого солиста коллектива Сергея Аморалова в обмане и присвоении гонораров.

10 марта Том должен был принять участие в интервью и съемках. С самого утра музыкант был на связи с друзьями, а потом неожиданно перестал отвечать на звонки и сообщения.

Приятели безуспешно пытались связаться с Томом. "Выйди на связь. Мы реально переживаем", - приводит "СтарХит" сообщение друзей. Когда певец перестал отвечать им, они поехали в квартиру Тома в Москве, где и обнаружили его тело.