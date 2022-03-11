Лукашенко рассказал Путину о планах Украины взорвать свои АЭС

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

В пятницу Александр Лукашенко прилетел на переговоры с Владимиром Путиным. На пороге президентской резиденции в Кремле журналист спросил, выдержим ли мы санкции.

- Еще как! Назло врагам! - бодро ответил белорусский лидер.

Глава соседней страны после прилета сдал у нас ПЦР-тест (впрочем, как и всегда), поэтому смог и пожать руку Путину, и сесть рядом с ним на переговорах.

- Поздравляю с успешным проведением референдума. Явка большая и поддержка граждан солидная, - начал наш президент.

- На 1,5% больше, чем на президентских выборах, - подтвердил Лукашенко.

- Ну и хорошо. Диалог чрезвычайно важен для стабильности, - заметил Путин, а потом добавил, что нам сейчас мешают санкции.

Он заявил, что попытки сдержать страну предпринимались всегда, но мы сможем через все пройти.

- Наберем компетенции, в конечном итоге ограничения пойдут на пользу. Как это было в предыдущие годы, - заверил наш президент.

Лукашенко поддержал спецоперацию на Украине. По его словам, если бы не ввод войск, то тогда бы Киев первым напал на Белоруссию и Россию. Минску известны места, куда планировалось ударить.

- Биологическое оружие, АЭС — все это были готовы взорвать! - возмутился белорусский лидер.

Открытую часть переговоров закончили повторным обсуждением санкций. Лукашенко уверен, что если страны ОДКБ и ЕврАзЭС объединяться экономически, то никакое давление будет нестрашно.

- Советский Союз жил в условиях санкций, развивался, добивался успехов. Даже после 90-го года сохранились санкции против нашей страны. Сейчас идет массированный удар по экономике. Но практика показала — там, где ввели санкции, мы восстановили компетенции и восстановили технологический уровень. Это время возможностей, чтобы двигаться к укреплению суверенитета, - заявил Путин.

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