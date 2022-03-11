Пропавший Иван Ургант с дочками и женой уехал из России

Иван Ургант с женой Натальей Кикнадзе Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Вместе с двумя дочками и женой Натальей Кикнадзе он отправился в теплые края.

Иван Ургант более двух недель не появлялся на публике и не делал публикаций в блоге. Телеведущий удалил родных и друзей из своего аккаунта. И вот теперь стало известно, что артист покинул Россию. Как пишет Baza, несколько дней назад он вместе с семьей - женой Натальей Кикнадзе и двумя дочками Ниной и Валерией прибыл в Израиль.

По данным издания, Ургант говорит, что его отъезд - лишь отпуск. "Съемок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть", - приводит Baza заявление инсайдеров.

Позже и сам Иван вышел на связь. "Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", - заверил шоумен.

Что сейчас происходит с известным ведущим - одному Богу известно. Иван никому не отвечает. Свою личную жизнь шоумен держит за семью печатями. Один из самых скрытных артистов практически не дает интервью и крайне редко делится фотографиями близких ему людей.

Напомним, долгие годы Ургант счастлив с Кикнадзе, которую называет своей первой любовью. Они учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На выпускном вечере он сделал ей предложение. Но поженились и обвенчались они лишь в 2015 году. Шоумен не раз говорил, что души не чает в своих детях и старается проводить с ними как можно больше времени. У Ивана и Натальи две общие дочки - Нина и Валерия. Старшая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, а младшая в честь его мамы - Валерии Киселевой.

У супруги Урганта также есть сын Нико и дочь Эрика от ее предыдущего брака с бизнесменом Тимуром Куталии. Эрика живет в Нью-Йорке. Она учится в школе дизайна Parsons на факультете современного искусства и фотографии. Девушка поселилась в общежитии на Манхэттене.