Дочь Любови Успенской стала неузнаваема после пластической операции

Дочь Любови Успенской стала ее копией. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Королева шансона наконец обрела семейное счастье: после долгих лет конфликтов и проблем с дочерью Татьяной Плаксиной в доме артистки воцарился мир. В соцсетях Любови Успенской после перерыва в несколько месяцев появились фотографии в обнимку с наследницей, и от взгляда внимательных поклонников не укрылось, как изменилась Таня.

32-летняя дочь звезды стала буквально ее копией: пухлые губы, широкие брови, тонкий нос и точеный овал лица. Поклонники уверены, что без визита к косметологу и пластическому хирургу здесь не обошлось. Тем более, Успенская и сама признавалась, что нашла Тане лучших специалистов.

- Вы все скоро увидите Танечку красивой и здоровой, - анонсировала королева шансона несколько месяцев назад. - Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций.

Татьяна Плаксина похорошела после пластических операций. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, медицинская помощь в случае с Плаксиной - не просто дань красоте. Четыре года назад девушка попала в аварию, катаясь на велосипеде. Больше всего пострадало лицо: у Плаксиной была сломана челюсть, выбиты передние зубы. Имелись, видимо, и другие проблемы, о которых семья не распространялась: прежде, чем дочь певицы вновь стала здорова и хороша собой, ей пришлось перенести несколько операций как в России, так и в Европе.

Теперь с новой внешностью Татьяна наконец готова заниматься карьерой: дочь Успенской запела - премьеру обещает представить на днях.

- Таня вернулась из Европы, полная сил и творческих планов, - рассказал kp.ru концертный директор Успенской Александр. - Не сказал бы, что она собирается покорять шоу-бизнес: Тане неинтересно петь модные хиты, которые понравятся всем. Пока она ищет себя, и главное, что ей это нравится, да и мама счастлива.

Кстати, как заверил помощник, у королевы шансона даже сейчас плотный концертный график. Видимо, дебют Татьяны Плаксиной состоится на одном из выступлений знаменитой матери.