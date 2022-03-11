Итальянские дальнобойщики отказались работать из-за высоких цен на бензин

Фото: Евгений СУЧКОВ

С каждым днем наброшенная Вашингтоном и Брюсселем на Россию «экономическая удавка» все сильнее перекрывает кислород самим инициаторам «санкционной войны». Чтобы понять это, достаточно заехать на заправку в любой европейской стране. Так, в Италии цены на топливо после некоторой стабилизации на прошлой неделе безудержно ползут вверх, уверенно пробив психологически важную отметку в 2 евро за литр. В преддверии выходных бак топлива обойдется среднему автолюбителю более чем в 110 евро.

И если владельцы легковушек просто сокращают количество поездок и шутят в соцсетях, что завтра, мол, на 20 евро можно будет только «накапать» немножко бензина, то водителям большегрузов уже не до смеха.

Не лучше обстоят дела и у морского транспорта – вставшие на прикол сейнеры и маленькие паромы с баннерами «Нет денег на топливо» становятся обыденной картиной в местных портах.

Фото: Евгений СУЧКОВ

Уже со следующей недели последствия подорожания топлива могут ощутить на себе все жители страны. Итальянская ассоциация грузоперевозчиков «Trasportounito» объявила о прекращении работы дальнобойщиков с 14 марта.

- Итальянская отрасль автоперевозок находится в тупике. Начиная со следующего понедельника, 14 марта, компании, занимающиеся автоперевозками, приостановят предоставление своих услуг на национальном уровне по причине форс-мажорных обстоятельств. Мы просто не можем выполнять свои контрактные обязательства себе в убыток, – говорится в официальном заявлении профобъединения.