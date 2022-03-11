Американцы потребовали взорвать украинские самолеты ради рекламы своего F-35 Фото: wikimedia.org

Любопытная информация поступает из Киева в Москву от наших надежных (читай - разведывательных) источников:

"Зеленский лично поставил задачу добиться победы на русской авиацией. Ради этого командование военно-воздушных сил должно отдать распоряжение перекрасить один из украинских Су-27 в цвета ВВС России, а потом взорвать этот самолет на земле. Осколки будут выданы за сбитый российский Су-35. За этим проектом пристально следят в Пентагоне и очень торопят Зеленского. Американцы считают, что так они подорвут веру в российский истребитель у потенциальных международных покупателей. Ведь Су-35 на международном рынке серьезно теснит штатовский F-35. Штаты не упускают шанса создать рекламу своей военной продукции".

США не отходят от своих любимых методов. Они используют любой шанс (в данном случае российскую военную спецоперацию) для пропаганды и рекламы. Сегодня товар - истребитель F-35, а реклама - "унижение" его главного конкурента на международном рынке.

Но почему так? Почему просто не показать достоинства своего борта? Дело в том, что у F-35 недостатков больше, чем блох у дворовой собаки. Аж 966! Да, да, именно такое количество больших и малых проблем этого самолета было названо в официальном отчете Счетной палаты США (Government Accountability Office) за номером GAO-18-321 (то есть не российский или китайской пропаганды, а своим собственным ведомством!).

После этого некоторые страны, которым американцы пытались "впарить" облепленный недоделками самолет, отказались его покупать. Среди тех, кто дал заднюю - Испания, Израиль, Италия и даже верный прихвостень - Великобритания. Да и цена у F-35 кусачая - от $90 до $150 млн. А стоимость Су-35 колеблется в пределах $32-35 млн.

Причем, по основным тактико-техническим характеристикам наш ни в чем не уступает своему главному американскому конкуренту. Более того - по целому ряду важнейших "параметров" превосходит его. В очереди на него толпятся Китай, Индонезия, Египет, Малайзия, другие страны.

Вот это и раздражает американцев. Они нахально "выкручивают руки" потенциальным покупателям Су-35 и грозят им санкциями. И не гнушаются запрещенными приемами конкуренции. Как и в случае с тем фейком, который собираются показать на Украине.