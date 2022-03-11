Мишустин обвинил США в подрыве международной торговли

Мишустин обвинил страны Запада в нарушении правил международной торговли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Мишустин поручил правительству оперативно подготовить третий пакет антисанкционных мер. Премьер напомнил, что первый антикризисный пакет уже одобрен парламентом, второй на этой неделе внесен в Госдуму.

- Нужно оперативно подготовить третий пакет законодательных инициатив, а также целый ряд нормативных актов, - сказал Мишустин на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций в пятницу.

Мишустин обвинил страны Запада в нарушении правил международной торговли.

- Недружественные действия Соединенных Штатов Америки и их союзников привели к беспрецедентной ситуации. Практически в утиль отправлены фундаментальные правила международной торговли, идет откровенное лоббирование коммерческих интересов, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что проблемы появились даже у россиян, проживающих за рубежом.

- Напряжение появляется даже в тех сферах, где никакой политики не должно быть в принципе, это спорт, культура, наука, - отметил Мишустин.

Премьер напомнил об уже принятых кабмином мерах, в том числе по поддержке малого и среднего бизнеса. Так, предприятия, взявшие кредит до 1 марта, получат возможность договориться об отсрочке на срок до полугода или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Эта мера распространяется на тех, кто работает в сфере сельского хозяйства, туризма, науки, культуры, общественного питания, медицины, разработки программного обеспечения, производства продуктов питания, мебели, одежды и также в целом в торговле.

Кроме того, как сообщил Мишустин, власти готовят инициативы, направленные на поддержку системообразующих предприятий.

- Разработаны правила предоставления субсидий по кредитам на пополнение оборотных средств. Благодаря этому механизму они получат займы по льготным ставкам 10%, - сказал Мишустин.

Также подготовлено решение для защиты тех, кто участвует в государственных закупках.

- Пострадавшие от санкций компании получат право не публиковать список своих контрагентов, чтобы избавить их от лишних рисков, - сообщил Мишустин.

Одновременно заказчики смогут списывать неустойки, пени и штрафы в отношении поставщиков, которые не могут надлежащим образом выполнять обязательства из-за санкций.