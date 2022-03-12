Названы 12 действенных способов похудеть без диет

Британская газета The Sun предложила своим читателям 12 способов похудеть без диет. Фото: Shutterstock

Британская газета The Sun предложила своим читателям 12 способов похудеть без диет. Некоторые из них вызывают удивление и искреннее недоумение. Например, любителям конфет предложили есть только те, что в обертках, мол съедите меньше. Британские ученые, вы серьезно? Кого эти фантики останавливали?!

Но все же большинство советов действительно могут сработать.

Вместе с нашим экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко мы обсудили эти способы похудеть без диет и составили свою дюжину.

Сейчас мы говорим исключительно о тех случаях, когда вы за зиму немного набрали вес, но не готовы садиться на диету. Зато способны взять себя в руки и попробовать что-то новое.

ВАЖНО! Речь не о болезненном ожирении (связанном, например, с диабетом или другим заболеванием) или наборе веса в депрессии. Обязательно обратитесь к врачу, если за последние месяц-два вы резко набрали лишние килограммы, это может быть связано с серьезными заболеваниями (особенно после тяжело перенесенного ковида).

1. Спите в темноте и прохладе

Одно из важных правил желающих похудеть: высыпаться. Как минимум спать не меньше 8 часов подряд. А еще лучше — в полной темноте и при температуре не выше 20 градусов.

Плохой сон, а особенно у женщин, как уверяют ученые реально вызывает увеличение веса. Сон влияет на выработку «гормонов голода» — грелина и лептина. Чем меньше, спим, тем более голодные. А также нехватка ночного отдыха ведет к снижению активности части мозга, ответственной за принятие рациональных решений и осознание последствий. То есть мы едим, даже не задумываясь об этом.

Что касается темноты и прохлады — именно в таких условиях вырабатывается полезное вещество мелатонин, отвечающее за качество сна.

2. Хочешь есть — выпей воды

Иногда беспричинный голод маскирует обычную жажду. Организм требует воды привычным способом - ноющим желудком. Попробуйте успокоить его стаканом негазированной воды комнатной температуры (а лучше подогретой до 36-37 градусов). Если через 15 минут голод не отпускает, значит, вы действительно хотите есть.

В любом случае, вода очень важна для худеющих — она не только «обманывает» чувство голода, но и вымывает токсины, разжижает кровь. В день каждому из нас необходим свое количество воды — рассчитывается из формулы 30 мл на кг веса.

3. Ешьте из красивых маленьких тарелок

Британские ученые считают, что маленькие тарелки — это тоже способ не переесть. Мол, порция еды будет меньше. Это довольно распространенный совет. И наш эксперт его поддерживает, но добавляет: пусть тарелки будут красивыми! И не только тарелки, но и стаканы, приборы — чем красивее, даже торжественнее, обстановка, тем медленнее, церемонно вы будете есть. А чем медленнее едите, тем четче мозг получает сигнал: тело наелось, можно не продолжать.

4. Не смотрите в гаджеты и телевизор

Важно: за столом не должно быть никаких телефонов, планшетов, выключите на время приема пищи телевизор (особенно нервирующие новости). Ничего не должно отвлекать от размеренного приема еды. Любой гаджет или телевизор переключает на себя наше внимание и в итоге мы можем проглотить в разы больше.

5. Классика или медленная музыка на заднем плане

А вот музыка в отличии от новостей может помочь нам не переесть. Вспомните: в ресторанах, рассчитанных на классические ужины, всегда играет негромкая, часто классическая, музыка. А в заведениях, где важен поток посетителей, быстрая оборачиваемость — резкая современная.

6. Добавь на завтрак белок

Британский таблоид советует заменить каши яйцами: исследования показали, что белковые завтраки лучше сохраняют сытость, чем углеводные. Но на самом деле только одни яйца на завтрак так же обедняют наш рацион, как и вечные каши.

А вот добавление белковых продуктов в утренний прием пищи — это, действительно, очень правильный совет. Подойдет, например, творог с ягодами, или бутерброд с цельнозерновым хлебом и кусочком отварной курицы или та же яичница с овощами.

7. Начинайте обед с супа

Многие исследования показывают: если начинать обед с супа, то второго часто уже не хочется. Суп помогает употребить на 30-40% калорий в день меньше.

8. Ужинайте за 2-3 часа до сна

Так пища успеет перевариться и сон будет спокойнее. Увы, тем, кто приходит домой поздно вечером, соблюдать этот совет будет очень сложно. Поэтому смотрите пункт № 9.

9. Уменьшайте порции: горсточка гарнира и мяса с ладошку

Самый сложный пункт, если вы привыкли есть много. Но начните постепенно: все диетологи мира советуют уменьшать размер порции, если вы хотите похудеть. Кладите гарнира столько, чтобы он мог поместиться в вашей горсти (ладони, сложенные ковшиком). А кусок мяса или рыбы не должен быть больше вашей ладони без пальцев.

10. Не ешьте на ходу или стоя

Даже если у вас есть время только на быстрый перекус, лучше сделать это сидя. Эксперты Корнуэльского университета отметили, что самостоятельное обслуживание себя у буфета и фуршетные вечеринки заставляют людей съедать больше.

От суеты страдают и любители фастфуда, которые жуют на ходу. Мозг не успевает понять, что в желудок только что запихнули большую порцию еды, ведь он отвлекался на ходьбу и окружающих. Поэтому после перекусов на ходу чувство голода возникает очень быстро.

11. Вместо конфет и баранок тарелка с сельдереем и огурцом

Еще один важный, но трудновыполнимый пункт: избавиться от вредных, сладких (и таких любимых!) продуктов. Ну или хотя бы уберите с глаз долой.

Перед глазами должно быть только полезное — овощи или фрукты. Помните, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует в день съедать не менее пяти порций фруктов и овощей. Причем предпочтение – овощам. Так что огурец, сельдерей и яблоко вам в помощь.

12. Если вечером тянет поесть — почистите зубы

Во-первых, мятный запах слишком резкий, после него еда кажется невкусной. Во-вторых, после чистки зубов логичнее лечь спать, чем что-то съесть.

КСТАТИ

Что еще может сработать

В публикации были приведены и другие способы обмануть свой мозг и заставить тело похудеть. Попробуйте проверить их:

1. Повесить над кухонным столом зеркало.

Одно из исследований показало, что видя свое отражение, человек устыдится и возьмет листовой салат, а не кусок торта. Да и за добавкой не потянется.

2. Распространить на кухне запах ванили.

Считается, что сладкий аромат ванили способен заглушить тягу к сладостям. Правда, к ванильному мороженому это не относится.

3. Отказаться от сладких газировок.

Всецело поддерживаем британских ученых! В них огромное количество сахара, они заставляют пить их снова и снова.