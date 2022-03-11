Подробности смерти солиста «Отпетых мошенников»: Тома Хаоса могли довести до самоубийства

В соцсетях поклонники обсуждают конфликт Хаоса-Зинурова с бывшим другом и коллегой по группе Сергеем Амораловым (справа), который тянулся несколько месяцев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Близкие и друзья Вячеслава Зинурова, известного как Том Хаос из «Отпетых мошенников», раздавлены горем из-за его суицида. Почему окружение недооценило тяжёлую депрессию музыканта, и можно ли было предотвратить самоубийство - эти вопросы теперь останутся без ответа. Но есть и еще один момент, который сейчас больше всего волнует семью и поклонников: сам ли артист решил свести счёты с жизнью, или его подтолкнули к этому?

В соцсетях поклонники обсуждают конфликт Хаоса-Зинурова с бывшим другом и коллегой по группе Сергеем Амораловым, который тянулся несколько месяцев. "Мошенники" разошлись в прошлом году, когда Тому стало понятно, что за 25 лет совместной работы Аморалов, как негласный лидер коллектива, забирал себе львиную долю доходов. Самому Хаосу при этом доставались какие-то крохи...

Но когда приятели разошлись, и на сцене появились две разных группы "Отпетые мошенники", спокойно работать и зарабатывать Том так и не смог: Аморалов грозился затаскать его по судам за нарушение авторских прав. А кроме того, угрожал предать огласке некое порочащее видео.

- Я знаю Сережу очень хорошо. Конечно, он будет лить грязь в мой адрес, используя сфабрикованное видео обо мне. Но я знаю правду, - заинтриговал Том Хаос в одном из последних интервью.

Для экспертов такие обстоятельства - тревожный сигнал. Так, по мнению звездного адвоката Андрея Алешкина, в этом случае следствие должно тщательно проверить все версии. В том числе, и доведение до самоубийства.

- По закону, жестокое обращение, систематическое унижение чести и достоинства, а также самые разные угрозы от распространения нежелательных сведений до применения насилия могут расцениваться как способы доведения до суицида, - рассказал адвокат kp.ru. - Важно, что законодатель говорит об этих действиях во множественном числе, то есть единичный случай не является основанием для возбуждения дела. По статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" предусмотрено наказание до шести лет за решеткой. На практике эта статья не является редкой, но до суда такие дела обычно доходят в совокупности с другими обвинениями, например, в незаконной госпитализации (ст.128 УК РФ).

Тем временем, официальной информации о трагедии все еще нет: следователи не разглашают детали проверки. Связаться с Сергеем Амораловым невозможно: на звонки прессы "Отпетый мошенник" не отвечает.

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