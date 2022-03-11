Документ: На Украину съезжаются иностранные наемники

В руки нашему военкору попали документы погранслужбы незалежной Фото: Александр КОЦ

Украинские соцсети взорвал ролик с двумя поющими французами, которые прибыли на Украину защищать незалежную от «русского вторжения». Вооруженные иностранцы радостно исполняют какую-то песню, символизируя собой помощь западного мира, который отказался официально воевать за Украину.

Другое дело - добровольцы, которых зазывает к себе в страну Владимир Зеленский. Добровольцы за деньги. Откликнулись даже боевики из Чада, которые, впрочем, оказались недовольны стоимостью украинских виз и авиабилетов. А Киев оплачивать эти расходы не собирается. На этом фоне возмущения украинцев по поводу 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока, готовых приехать в ЛДНР, выглядят цинично.

Между тем в незалежную продолжают прибывать «дикие гуси» со всего мира. На Киевском фронте мне попала в руки справка Государственной пограничной службы Украины о прибытии ГПСУ иностранных добровольцев через пункты пропуска Западного регионального управления.

«В период со 2 по 5 марта с.г. через пункты пропуска "Краковец", Грушев", "Угринев", "Рава-Русская", "Ужгород", "Тиса", "Дьяково" и "Порубное" в качестве добровольцев прибыло более 170 иностранцев. В их числе граждане Грузии, Швеции, Узбекистана, Норвегии, Бразилии, Великобритании, Канады, США, Белоруссии, Венесуэлы, Испании, Франции, Польши, Финляндии, Португалии, Словакии, Чехии, Венгрии, Кипра, Литвы, Израиля, Швейцарии, Азербайджана, Греции, Румынии, Дании, Нидерландов, Австрии, Австралии, Болгарии, Ирландии, Хорватии, Греции, Турции, Германии, Аргентины».

К примеру, в Ужгород прибыл Рикард Брускет из Франции. Туда же приехал Оскар Ариас Алехандро из Аргентины и Цимур Мицкевич из Чехии. В Тису - Томас Скати и Стивен Блюм из Германии (ничему история не учит). Там же границу перешли хорват Лука Стимач и австриец Эмиль Финк.

Большинство наемников имеет боевое прошлое, которое, впрочем, избирательностью не страдало - лишь бы платили. А за кого воевать - неважно.

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