Топ продуктов для пышной шевелюры: что остановит выпадение волос после ковида

Волосам, как и всему организму необходимо не менее 2–2,5 литров воды в день Фото: Shutterstock

Врачи-трихологи относят выпадение волос после инфекционных заболеваний относятся к разряду так называемых телогеновых алопеций. Чаще всего, это временная проблема, связана она с нарушением питания и гибелью волосяных луковиц. А питание нарушается из-за проблем с мелкими сосудами, на которые чаще всего воздействует ковид. Также на телогеновое выпадение волос очень влияет стресс, перенесенный как в процессе заболевания, так и после.

В норме ежедневно человек теряет в среднем 100–150 волос, больше всего во время мытья головы. Если количество резко увеличилось — это повод обратиться к трихологу.

Также, если вы заметили,что прическа изрядно поредела, это тоже повод посоветоваться с трихологом. Особенно, если после ковида прошло примерно 2–3 месяца. Именно через такой срок отмечается подобное осложнение коронавируса, что связано с циклом роста волоса.

- Одним из действенных методов восстановления здоровья после перенесенного ковида является правильное питание, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Поговорим о продуктах, которые помогут укрепить иммунитет, улучшить работу желудочно-кишечного тракта. Также их очень важно включить в питание для красивых волос и кожи.

1. Вода

Волосам, как и всему организму необходимо не менее 2–2,5 литров воды в день, можно добавлять туда сок лимона.

2. Яйца

Волосы «обожают» яйца! За то, что в них есть полезный лецитин и витамины группы B, которые питают кожу головы, и улучшают, соответственно, питание самих волос. А лецитин - это строительный материал для обновления поврежденных клеток, а также «транспорт» для доставки питательных веществ и витаминов к клеткам, в том числе волос.

3. Постное красное мясо и печень

Помимо витаминов группы В, содержат много железа. В конце зимы многих мучают анемии, которые приводят и к ухудшению волосяного покрова. А дефицит ферритина – белка переносчика железа – одна из главных причин выпадения волос. Кроме того, в мясе и печени содержится цинк – микроэлемент, который необходим для восстановления тканей. Он же способствует усвоению и правильному воздействию на организм витаминов группы В.

4. Кефир, йогурт, простокваша

Кисломолочные продукты с большим содержанием бифидо- и лактобактерий необходимы для нормальной работы и роста полезной микрофлоры кишечника, от которой зависит и здоровье всего организма.

5. Каши из цельного зерна, водоросли, бананы, виноградный сок, вино и пиво

Эти разные на первый взгляд продукты объединены в один пункт, поскольку они содержат большое количество кремния - микроэлемента, необходимого для здоровья наших волос. Кремний участвует в усвоении более 70 минеральных солей и большинства витаминов. При его недостатке нарушается обмен веществ.

6. Молоко, творог, сыр

Все это продукты, содержащие полноценный белок, кальций и фосфор. В белке из молочных продуктов содержатся незаменимые аминокислоты, «строительный материал» для клеток нашего организма, в том числе и волос. А кальций и фосфор укрепляют защитные силы организма, повышают его устойчивость к инфекциям.

7. Все фрукты, зелень и овощи темно-зеленого, оранжевого или красного цвета

То есть авокадо, морковь, красный перец, облепиха, манго, батат, тыква, петрушка, шпинат и т.п.. Бета-каротин и витамин С в них — это антиоксиданты, предохраняющие от заболеваний, а также защищающие нас от сухости волос и кожи.

8. Жирная рыба, растительные масла

Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) - омега-3 - и витамин D.

Эти вещества поддерживают функции волосяных фолликулов, питают их, продлевая срок жизни каждого волоса.

9. Мармелад, желе, красные морские водоросли

Содержат агар-агар - ценный пищевой продукт, содержащий довольно много белка, витаминов и микроэлементов.

10. Приправы и пряные травы

Почти все, но в большей степени розмарин, лавровый лист, шалфей, паприка - они эффективны против метеоризма, улучшают пищеварение, усиливают выделения желудочного сока. То есть оказывают благотворное действие на общую деятельность желудка и кишечника, позволяя эффективно усваиваться всем полезным веществам, необходимым для нашей кожи и волос.