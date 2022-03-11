Обнародованы страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников"

Появились страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников". Том Хаос, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, ранее уже пытался совершить суицид. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Появились страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников". Том Хаос, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, ранее уже пытался совершить суицид.

"Он когда-то очень давно мне рассказывал историю о том, что у него была дикая любовь и он чуть ли не наложил руки. У него были такие попытки, в свое время", - призналась бывший PR-менеджер группы "Отпетые мошенники" Олеся Сазыкина.

По ее словам, лидером коллектива всегда хотел стать Сергей Аморалов, поэтому состав активно менялся с 1996 года. В конце августа 2021 года группу покинул и сам Том Хаос из-за финансовых разногласий со своим коллегой.

"Хитрый очень Аморалов. И он под свою гребенку всегда делал группу, чтобы ему все там подчинялись полностью. И Том Хаос уходит из группы, потому что его всегда обманывали из-за денег. Было уже какое-то недоверие что ли", - цитирует ее 5-tv.ru.

Отметим, Вячеслав Зинуров к своим 50 годам так и не смог обзавестись семьей. У него был долгий роман с экс-солисткой "ВИА Сливки" Евгенией Синицкой. Однако последние годы певец был совершенно одинок.

Сазыкина заявила, что одиночество тяготило артиста. Знаменитый певец скончался 10 марта. Друзья и близкие до сих пор не могут поверить в то, что он добровольно ушел из жизни.

В роковой день он должен был явиться на интервью и съемки программы. Встречи планировались заранее. Перед смертью Хаос дважды звонил одной из приятельниц, но та ему не ответила. А потом товарищи не смогли уже дозвониться до Тома. Близкие люди ринулись к нему домой. Бездыханное тело Тома Хаоса обнаружили вечером в деревне Капорки в Дмитровском городском округе Московской области.