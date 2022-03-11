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Звезды11 марта 2022 15:51

Обнародованы страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников"

Певец Том Хаос, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, ранее пытался совершить суицид
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Появились страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников". Том Хаос, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, ранее уже пытался совершить суицид.

Появились страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников". Том Хаос, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, ранее уже пытался совершить суицид.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Появились страшные подробности об умершем солисте "Отпетых мошенников". Том Хаос, чье настоящее имя Вячеслав Зинуров, ранее уже пытался совершить суицид.

"Он когда-то очень давно мне рассказывал историю о том, что у него была дикая любовь и он чуть ли не наложил руки. У него были такие попытки, в свое время", - призналась бывший PR-менеджер группы "Отпетые мошенники" Олеся Сазыкина.

По ее словам, лидером коллектива всегда хотел стать Сергей Аморалов, поэтому состав активно менялся с 1996 года. В конце августа 2021 года группу покинул и сам Том Хаос из-за финансовых разногласий со своим коллегой.

"Хитрый очень Аморалов. И он под свою гребенку всегда делал группу, чтобы ему все там подчинялись полностью. И Том Хаос уходит из группы, потому что его всегда обманывали из-за денег. Было уже какое-то недоверие что ли", - цитирует ее 5-tv.ru.

Отметим, Вячеслав Зинуров к своим 50 годам так и не смог обзавестись семьей. У него был долгий роман с экс-солисткой "ВИА Сливки" Евгенией Синицкой. Однако последние годы певец был совершенно одинок.

Сазыкина заявила, что одиночество тяготило артиста. Знаменитый певец скончался 10 марта. Друзья и близкие до сих пор не могут поверить в то, что он добровольно ушел из жизни.

В роковой день он должен был явиться на интервью и съемки программы. Встречи планировались заранее. Перед смертью Хаос дважды звонил одной из приятельниц, но та ему не ответила. А потом товарищи не смогли уже дозвониться до Тома. Близкие люди ринулись к нему домой. Бездыханное тело Тома Хаоса обнаружили вечером в деревне Капорки в Дмитровском городском округе Московской области.

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