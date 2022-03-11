Несладкая жизнь: Эксперт рассказал, почему из магазинов пропал сахар и когда он вернется на прилавки

Отправляюсь в «Перекресток». Опять не повезло: продавщица говорит, что сахар привезли буквально только что, но его тут же размели. Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

ОДИН КИЛОГРАММ В ОДНИ РУКИ

- В Таганроге уже три дня в магазинах нет сахара. Лично видела, как тележками и мешками скупали, - внезапно узнаю от родственницы с юга России. О таких же пустых прилавках мне отчитались и жители Анапы, Твери, Санкт-Петербурга и даже Владивостока.

А что в Москве? За себя не волнуюсь, месяц назад заказала в интернете впрок пять кило. Залезаю днем в пятницу на тот же сайт и вижу - «нет в наличии». Есть только порционный сахар по 5 граммов или рафинад. А еще кокосовый, пальмовый, тростниковый темный – в общем, какой угодно, но только не обыкновенный ГОСТовский песок. Побродила по другим интернет-магазинам - так и не нашла…

И ноги сами понесли меня в магазин. На «сахарной» полке «Магнита» - шаром покати.

- Уже третий день нам в сутки пачек по десять подвозят, они даже на прилавок не попадают, сразу на кассу кладем и отпускаем по одной в одни руки, - рассказывает мне продавец. - Вчера вообще всего две килограммовых пачки пришло. Такое в начале пандемии было, проходили. Гречки, вон, тоже нет.

О таких же пустых прилавках мне отчитались и жители Анапы, Твери, Санкт-Петербурга и даже Владивостока Фото: Евгений ПРОСКУРЯКОВ

У ближайших конкурентов из «Дикси» с подвозом сладкого продукта ситуация получше. Но на полках тоже пустота.

- Вчера с утра шесть паллетов (большой деревянный поддон. – Ред.) разобрали, - иронично улыбается работница зала. - Покупатели говорят, мол, завтра будет по 100 рублей, надо брать. Цена, кстати, не поднималась - 57 рублей кило. Это началось в конце февраля. А раньше сахар лежал месяцами, никому не нужен был. Вы приходите после обеда, должны подвезти, может, успеете.

Не, после обеда не пойду – говорят, сладкое по вечерам вредно. Отправляюсь в «Перекресток». Опять не повезло: продавщица говорит, что сахар привезли буквально только что, но его тут же размели. Новый привезут на этой неделе. И в подсобке ни одной завалявшейся пачки не нашлось.

На «сахарной» полке «Магнита» - шаром покати. Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

ОПТОМ - ДОРОЖЕ

Куда же делся товар, который «лежал месяцами» и вдруг стал продуктом первой необходимости?

- Сейчас есть вопросы по снабжению сахаром из-за достаточно высокого спроса, - обозначил главную причину Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла.

По словам эксперта, «виновники» пустых полок - не только паникующие россияне. Свой вклад внесли и оптовые покупатели.

- В прошлом году государство регулировало цены на сахар (их ограничивали с конца 2020 по середину 2021 года. – Ред.). В итоге стоимость оптовых закупок стала выше розничных, - говорит Андрей Карпов.

Звучит необычно, но это факт. Из-за регулирования розничные магазины не могли делать большую наценку на сахар. А оптовые базы никто не ограничивал, вот они и задирали цены. Поэтому хлебопекарни и другие небольшие компании приноровились покупать сахар в «Пятерочках» да «Перекрестках». А с началом спецоперации на Украине в страхе перед ростом цен и дефицитом и простые россияне кинулись сметать сахар с прилавков. На прошлой неделе магазины даже ввели ограничение – не больше 10 кило в одни руки. Не помогло.

Сахар раскупили и в "Дикси" Фото: Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

- Конечно, цены не вырастут в 10 раз, - отвечает на главный вопрос Андрей Карпов. - Но они уже поднялись на 15-20%. Это поможет снизить повышенный спрос на сахар.

Эксперт отмечает, что сахар в стране был, есть и будет. Сейчас производители и продавцы стараются наладить каналы поставок, чтобы обеспечить магазины. А тут еще и правительство 10 марта объявило, что до конца лета вводит запрет на экспорт зерна и сахара.

- Это немного отвяжет российские цены от мировых. Соответственно, цена внутри России на эти товары пойдет вниз. Мы на определенном этапе стали производить сахара больше, чем нам нужно, поэтому уже несколько лет продаем его за границу. Сейчас нужно немного времени, чтобы разрулить ситуацию, и все будет нормально, - уверен Карпов.