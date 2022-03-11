Уехавший в Израиль Семен Слепаков обратился к россиянам

Ранее юморист не раз заявлял, что считает себя евреем по национальности. Не исключено, что у Семена есть израильское гражданство Фото: Алексей Петрушин

Месяц март для российских знаменитостей в этом году превратился в высокий сезон отпусков. Как оказалось, большинство звезд облюбовали Землю обетованную: в Израиле сейчас и Алла Пугачева с детьми, и Ксения Собчак с сыном, и Валерия с Иосифом Пригожиным успели отметиться. Туда же улетел и Семен Слепаков.

Поклонники обратили внимание, что звезда Comedy Club пропал из Инстаграма в начале месяца: ни новых снимков, ни стихов, ни комментариев. "Семен уехал в Израиль", - объяснили kp.ru друзья артиста, добавив, что ни цель, ни сроки поездки им не известны.

Впрочем, бард-юморист недолго отсутствовал в социальных сетях. Когда поклонники стали шептаться об эмиграции, Семен Слепаков поспешил развеять слухи.

- Тут пишут, что Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки, - с сарказмом высказался артист. - Всегда же предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель отъезда. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления.

Впрочем, смех-смехом, а комментарии в Инстаграм Слепаков от греха подальше закрыл. Ранее юморист не раз заявлял, что считает себя евреем по национальности. Не исключено, что у Семена есть израильское гражданство, но свои паспорта он предпочитает держать подальше от лишних глаз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда и зачем на самом деле уехали из России Пугачева, Собчак, Земфира и другие обласканные звезды

Олег Газманов, Валерия и другие знаменитости опровергли эмиграцию из России (подробности)