Минобороны России: в Харькове националисты совершили покушение на группу физиков-ядерщиков

Oдин из корпусов физико-технического института Фото: REUTERS

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил на брифинге об очередной провокации националистов в Харькове.

- Боевиками батальонов территориальной обороны, с целью сокрытия исследовательских работ по ядерной тематике, на улице Академическая взорван один из корпусов физико-технического института. Под завалами могут находиться до 50 сотрудников учреждения, - заявил Михаил Мизинцев.

Генерал- полковник также сообщил, в Харькове в подвале школы искусств по улице Есенина боевиками скрываются тела мирных граждан, убитых при проведении карательной операции в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим.

Подробные казни проходят в других городах.

- В Сумах националисты проводят рейды по частным домовладениям, в ходе которых под угрозой физической расправы и убийства, насильно изымают у людей продовольствие, горюче-смазочные материалы, технику, а также личные автомобили. Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров. Всех несогласных при этом просто расстреливают, - отметил Мизинцев.

Мариуполю, а все мосты и подступы к городу разрушены и заминированы, по улицам ходят вооруженные лица, которые открывают беспорядочную стрельбу, тем самым вынуждая гражданское население оставаться в своих домах.

Представитель Минобороны России напомнил, что для выхода мирных жителей и иностранных граждан насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, каждый день с 10 утра средствами объективного контроля, в том числе беспилотными летательными аппаратами, ведется интенсивное наблюдение обстановки на гуманитарных маршрутах.

В Минобороны отмечают, что «режим тишины» активно используется украинскими националистами в целях интенсивной перегруппировки подразделений на оборонительных позициях, а также перемещения вооружения и военной техники на более выгодные позиции у гражданских объектов.

В крайний раз из десяти предложенных Минобороны гуманитарных маршрутов украинская сторона согласовала только два – на киевском и мариупольском направлениях.

По данным военного ведомства укрыться в России от ужасов и произвола, устроенных националистами, только за последние сутки изъявили еще 23 127 человек, а всего их уже 2 619 026 с конкретными фамилиями и адресами из практически двух тысяч населенных пунктов Украины.

В ЭТО ВРЕМЯ

На Украину уже доставлена 1 671 тонна гуманитарного груза, проведено 212 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки 26 акций в Черниговской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, в ходе которых мирному населению освобожденных районов передано 250 тонн предметов первой необходимости, включая медикаменты и продукты питания.

Сегодня проводятся 23 гуманитарные акции в Харьковской, Запорожской, Киевской и Черниговской областях, в ходе которых населению передается 284 тонны предметов первой необходимости, включая опять же и продукты питания.

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