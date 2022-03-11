Из-за санкций взлетели мировые цены на пшеницу: главные вопросы о хлебе в нынешних условиях

Россия в 2021 году занимала первое место среди экспортеров пшеницы Фото: Николай ХИЖНЯК

Цены на пшеницу на мировых рынках бьют рекорды. Правительство вводит временный запрет на экспорт зерна во вроде бы братские страны ЕАЭС (в этот союз входят Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Радоваться или грустить по этому поводу россиянам и чего ждать от цен на хлеб собственно на наших прилавках?

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЗЕРНОМ

Россия в 2021 году занимала первое место среди экспортеров пшеницы, Украина — пятое. Обе страны вместе обеспечивали треть ее мировых поставок. А еще — значительный объем кукурузы и 80% подсолнечного масла. Неудивительно, что мировые продовольственные рынки сейчас лихорадит.

Как пишет Financial Times, с началом украинских событий стоимость пшеницы на Чикагской бирже подскочила сразу на 50%. На 9 марта цены на нее на мировом рынке были уже на 60% с лишним выше, чем в начале года. 10 марта цены немного снизились, но аналитики ожидают, что это такой вариант американских горок — вниз, а потом опять вверх.

Стоимость кукурузы — тоже на максимуме с 2021 года (и здесь значительная часть поставок приходилась на Россию и Украину).

Торговля зерном с Украиной сейчас практически прекратилась. Российские поставки продолжаются, но возникают сбои из-за того, что возникли сложности во взаимоотношениях с транспортными и страховыми компании — кто-то отказался работать с нашими грузами, а кто-то задрал цены.

Виды на будущий урожай зерновых — тоже не ах. В Евросоюзе и ряде других стран ожидается снижение производства зерна из-за проблемы с удобрениями. Они тоже резко подорожали, поскольку основными поставщиками дешевых удобрений до сих пор были Россия и Белоруссия.

«Затраты вырастут у фермеров по всему миру», - прогнозирует Financial Times. И в связи с этим беспокоится, что некоторые беднейшие страны может ждать голод — ситуация там уже и так сложная из-за пандемии.

Ряд экспертов уже вспоминают и арабские революции 2011, одной из причин которых называют рост цен на хлеб.

ПОЧЕМУ РОССИЯ ОГРАНИЧИВАЕТ ЭКСПОРТ НЕ НА ЗАПАД, А В ЕАЭС

С 10 марта Россия приостанавливает экспорт зерна в страны ЕАЭС. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Ограничения коснутся пшеницы, меслина (это то, из чего делают серый хлеб), ржи, ячменя, кукурузы. И будут действовать до 31 августа. Исключение — для поставок по специальным лицензиям.

Почему именно туда, к нашим братьям по Таможенному союзу, а не в «недружественные страны»? Официальная версия такая. Некоторые страны — наши партнеры по союзу — слишком резко увеличили закупки, сверх обычных «исторических» объемов. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, временный запрет позволит избежать серого экспорта в Казахстан. Это когда зерно покупается в России без оформления (пользуясь тем, что между странами нет таможенной границы), а потом продается куда-то дальше не как российское, а как казахское.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ХЛЕБ У НАС

Все экспортные зерновые дела многих россиян волнуют лишь с одного боку: был бы у самих дешевый хлеб на прилавках. Эксперты успокаивают: пшеницы сейчас в стране примерно в 1,5 раза больше, чем нужно для удовлетворения наших внутренних потребностей.

А в это время… Российский союз пекарей обратился с письмом в Госдуму - разрешить повышение цен, исходя из роста себестоимости. Напомним: в Думе уже готовятся поправки по регулированию цен на товары первой необходимости. Пекари же грозят остановкой производства, если затраты у них будут и дальше расти, а торговые сети не смогут повышать закупочные цены на хлеб.

И это как понимать — если вроде как закрома от пшеницы у нас ломятся, да еще и экспорт ограничивают?

Как объясняют эксперты, пшеница тут вообще ни при чем. В батоне, который мы видим на прилавке, на ее себестоимость приходится не более четверти. А жалуются хлебопеки на рост совсем других затрат: маргарин с начала года подорожал почти на 40%, дрожжи — на 30%, упаковка — на 20%.

- Хлебопеки не первый раз жалуются на рост затрат, и грозят позакрываться при нынешних отпускных ценах — если правительство им не поможет, - рассказал kp.ru источник в ритейле. - Как правило, все кончается тем, что им выделяют дополнительные субсидии.

По данным Росстата, белый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки с начала года подорожали на 2,18%, ржаной хлеб — на 1,8%. Это на уровне общей инфляции: 2,13% с начала января. В сравнении с ростом цен на помидоры (29% с начала года) или на бананы (24%) - терпимо.