Больная сифилисом бывшая жена Андрея Аршавина сорвалась и закатила истерику

Алиса Казьмина выступила с шокирующими заявлениями Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина активизировалась в блоге после длительного затишья. Алиса Казьмина что ни день - то выступает со скандальными заявлениями. Но на этот раз больная сифилисом женщина сорвалась и закатила истерику.

Не успели поклонники прийти в себя от известия о том, что у бывшей жены Андрея Аршавина сифилис третьей стадии, как Алиса Казьмина выступила с более шокирующими заявлениями. Так, она заявила, что ее ребенок отравлен, а мама-пенсионерка - наркоманка со стажем.

"У ребенка выявили отравление психотропными... Мама уже давно наркоманка, да еще и в пенсионном возрасте... Я очень долго не хотела об этом говорить, но это так. Она не приехала ни разу ни к детям, ни ко мне больной. Я считаю, что бабушка просто опасна для общества и внуков. Очень противно. Она продолжает, не останавливаясь, гавкать. Я очень разочарована, не знаю, куда от нее убежать с дочками", - написала многодетная мать в блоге.

После этого Алиса обратилась к родительнице: "Мама, я помню твои слова: «Бойся проклятия матери». Как я рыдала, когда видела свои анализы. Это был рев раненой львицы. Я не могла поверить, что мою жизнь взяли и сломали. Ты убьешься от боли совести. И прекрати цирк по стране. У меня нет твоей поддержки, так не путай хотя бы людей. Поменяй проклятие матери на молитву".