Байден лишил Россию статуса постоянного торгового партнера США

Теперь указ американского президента должен утвердить Конгресс Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в последние несколько недель только и делает, что меняет свой график и обращается ко всему миру, анонсируя новые антироссийские санкции.

Вот и сегодня он вышел к журналистам и объявил о лишении России статуса постоянного торгового партнера.

Решение это было прогнозируемым. Оно позволит американскому правительству вводить максимально возможные пошлины на российский импорт.

Отдельно Америка отказалась от импорта российских алмазов, водки и икры. Байден упомянул, что в персональный список также будут добавлены еще несколько имен российских бизнесменов.

В западных странах, входящих в ЕС и G7, подобный торговый режим (постоянных торговых отношений/PNTR) называется режимом наибольшего благоприятствования. От имени западных партнеров США Байден заявил, что и они примут аналогичное решение.

Теперь указ американского президента должен утвердить Конгресс. И анонсированное Байденом решение, скорее всего, будет утверждено законодательно: итоги предварительных консультаций администрации Белого дома с республиканцами и демократами показали, что представители обеих партий проголосуют за него.

В прошлом году российские производители продали американцам товаров и услуг на 16 млрд. долларов. В структуре российского импорта главные позиции занимают минеральное сырье и металлопрокат. Штаты не входят даже в первую десятку главных торговых партнеров России.

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