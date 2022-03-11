Виктор Литовкин: Наши повязывали ленты во время второй чеченской, американцы косынки — во Вьетнаме

Наши военнослужащие обозначают свою технику буквами Z и V, а себе повязывают белые повязки Фото: Александр КОЦ

У противоборствующих сторон во время проведения спецоперации на Украине любой внимательный зритель отметит повязки на руках и ногах. Белые — у российских военнослужащих, желтые — у бойцов ВСУ, а у представителей Донецкой и Луганской народных республик — повязки в цвета их республиканских флагов.

На технике же российских Вооруженных сил издали видны буквы Z у подразделений, которые ведут боевые действия на юго-востоке, и V - у тех, кто выполняет задачи на севере. От Минобороны уже было объяснение этим буквенным обозначениям. А «КП» попросила прокомментировать это полковника запаса Виктора Литовкина, военного обозревателя ТАСС.

- Наши военнослужащие обозначают свою технику буквами Z и V, а себе повязывают белые повязки на руку и на ногу — этому есть «историческое обоснование»?

- Подобные вещи делались, например, во время второй чеченской компании. Могу предположить, что это пошло оттуда. Когда-то это использовалось на Кавказе, теперь на Украине применяется различными подразделениями.

- Буква Z - это Западный военный округ, все так просто?

- И это тоже, а еще — За победу. Ну да, это с подачи Минобороны сделано. А V - это не Восточный военный округ. Это, все-таки, Виктори — победа.

- А белая повязка?

- Кто-то скажет, что белый флаг — символ сдачи в плен, но здесь не тот случай. Белую ткань всегда легко найти, ее удобно повязать на ногу или на руку, такой знак видно издалека. Просто, эффективно.

- Украинцы носят желтые повязки.

- Это понятно: такой цвет - часть их национального флага.

- У российских подразделений также отмечены на шлемах и на рукавах георгиевские ленты...

- Георгиевская лента на шлемах — это первым, похоже, сделал спецназ из Чечни. Другие наши спецподразделения, видимо, также об этом договорились.

- А бойцы из Донбасса?

- Они сделали повязки в цвета своих республиканских флагов. У ДНР красно-сине-черные - это тоже никто не сможет перепутать.

- Такое всеобщее применение «нарукавников» прежде применялось нашими вооруженными силами в локальных операциях?

- Раньше я подобного в больших масштабах не видел никогда. Ни в Афганистане, ни на Кавказе. Хотя там, например зеленые повязки на голову повязывали, это случалось. Джихадисты так делали.

- А насколько вообще это эффективная история в боевых условиях?

- Эффективная, не эффективная — мы на диване можем рассуждать как угодно, а люди, которые воюют, они понимают, что раз это придумано именно так - значит, это хорошо. А что им не хорошо - это устранят.

- Белые повязки — история только для ближнего боя?

- Наверное, да. Кстати, во Вьетнаме у американцев тоже была похожая практика. Янки косынки повязывали на голове. А в Афгане наш спецназ снимал керзачи и был поголовно в кроссовках. Но это уже другая история.

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