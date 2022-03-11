Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 11 марта 2022 года

Подводим итоги дня Фото: Александр КОЦ

Главный итог минувших суток - бойцы ДНР полностью освободили город Волноваха. А это - один из ключевых центров активности ВСУ на Донбассе. Общее продвижение сил Донецкой народной республики превысило 6 км. Ими освобождены Зеленый Гай, Ольгинка и Велика-Анадоль. В последней нацбаты в панике бросили дорогостоящие противотанковые комплексы Javelin.

В Мариуполе бойцы ДНР дожимают националистов с восточного, северного и западного направлений, несмотря на сплошное минирование подступов.

На освобожденных территориях ЛНР улицам возвращают имена, которые они носили до мая 2014-го года.

Подразделения Вооруженных Сил РФ за сутки продвинулись более чем на 17 км. Они вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская.

В пятницу высокоточным оружием нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, подавлена активность на военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске.

С начала проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 танк и другая бронетехника.

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 11 марта 2022 года Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Киев — подразделения ВС РФ обходят город с юго-запада.

Ольгинка — взята под контроль силами ДНР

Зеленый Гай - взята под контроль силами ДНР

Волноваха — райцентр полностью взят под контроль

Мариуполь — продвижение более километра, бои в Левобережном районе

Луцк — выведен из строя военный аэродром

Ивано-Франковск - выведен из строя военный аэродром

Изюм — из-за обстрелов ВСУ сорвана эвакуация жителей.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2022 года (подробности)

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