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Политика11 марта 2022 20:00

Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 11 марта 2022 года

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 11 марта 2022 года
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
Подводим итоги дня

Подводим итоги дня

Фото: Александр КОЦ

Главный итог минувших суток - бойцы ДНР полностью освободили город Волноваха. А это - один из ключевых центров активности ВСУ на Донбассе. Общее продвижение сил Донецкой народной республики превысило 6 км. Ими освобождены Зеленый Гай, Ольгинка и Велика-Анадоль. В последней нацбаты в панике бросили дорогостоящие противотанковые комплексы Javelin.

В Мариуполе бойцы ДНР дожимают националистов с восточного, северного и западного направлений, несмотря на сплошное минирование подступов.

На освобожденных территориях ЛНР улицам возвращают имена, которые они носили до мая 2014-го года.

Подразделения Вооруженных Сил РФ за сутки продвинулись более чем на 17 км. Они вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская.

В пятницу высокоточным оружием нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, подавлена активность на военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске.

С начала проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 танк и другая бронетехника.

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 11 марта 2022 года

Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 11 марта 2022 года

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Киев — подразделения ВС РФ обходят город с юго-запада.

Ольгинка — взята под контроль силами ДНР

Зеленый Гай - взята под контроль силами ДНР

Волноваха — райцентр полностью взят под контроль

Мариуполь — продвижение более километра, бои в Левобережном районе

Луцк — выведен из строя военный аэродром

Ивано-Франковск - выведен из строя военный аэродром

Изюм — из-за обстрелов ВСУ сорвана эвакуация жителей.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2022 года (подробности)

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