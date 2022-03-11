Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 11 марта 2022 года

Подводим итоги дня
Фото: Александр КОЦ
Главный итог минувших суток - бойцы ДНР полностью освободили город Волноваха. А это - один из ключевых центров активности ВСУ на Донбассе. Общее продвижение сил Донецкой народной республики превысило 6 км. Ими освобождены Зеленый Гай, Ольгинка и Велика-Анадоль. В последней нацбаты в панике бросили дорогостоящие противотанковые комплексы Javelin.
В Мариуполе бойцы ДНР дожимают националистов с восточного, северного и западного направлений, несмотря на сплошное минирование подступов.
На освобожденных территориях ЛНР улицам возвращают имена, которые они носили до мая 2014-го года.
Подразделения Вооруженных Сил РФ за сутки продвинулись более чем на 17 км. Они вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская.
В пятницу высокоточным оружием нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В частности, подавлена активность на военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске.
С начала проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены 98 самолетов, 118 беспилотников, 1041 танк и другая бронетехника.
Публикуем карту спецоперации России на Украине по данным Минобороны за 11 марта 2022 года
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Киев — подразделения ВС РФ обходят город с юго-запада.
Ольгинка — взята под контроль силами ДНР
Зеленый Гай - взята под контроль силами ДНР
Волноваха — райцентр полностью взят под контроль
Мариуполь — продвижение более километра, бои в Левобережном районе
Луцк — выведен из строя военный аэродром
Ивано-Франковск - выведен из строя военный аэродром
Изюм — из-за обстрелов ВСУ сорвана эвакуация жителей.
ТРАНСЛЯЦИЯ
Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция
Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2022 года (подробности)
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