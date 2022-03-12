Забывчивость, неряшливость, головокружения: эксперты предупредили о ранних симптомах деменции

Каждый третий пациент отказывается признавать угасание работы своего мозга Фото: Shutterstock

На забывчивость сейчас жалуются многие, но, к счастью, есть способы восстановить память - в тех случаях, когда ее нарушения обратимы. Деменция, увы, не входит в число исправимых проблем. Какие признаки могут сигналить о начале деградации мозга и как нужно обследоваться при тревожных симптомах? Что предлагает современная медицина, чтобы замедлить ухудшение состояния? «Комсомолка» собрала ответы на главные вопросы с ведущими экспертами телеканалов «Доктор» и «Наука».

СЕМЬ ТРЕВОЖНЫХ ПРИЗНАКОВ

По оценкам ВОЗ людей с деменцией на планете — 50 млн, а к 2050 году будет 150 млн. Наша страна на 7-м месте в мире по количеству заболевших. По данным исследования социального проекта «Мемини» деменцией страдают около 2 млн россиян. При этом только 10% больных знают о проблеме и лишь 50 000 проходят лечение.

- Деменция — это страшно. Человеку сложно принять, что ему 65 лет, он бодрый, здоровый, и уже есть когнитивные нарушения, — говорит Светлана Вежелис, член команды «Мемини». — Недавно один из врачей озвучил цифры: из числа людей, которые получили диагноз деменция, только 70% приходят на второй прием.

То есть почти каждый третий пациент отказывается признавать угасание работы своего мозга. Между тем, современная медицина позволяет притормозить процесс деградации, если начать лечение как можно раньше.

Врачи-неврологи советуют обращать внимание на такие признаки:

1. Выборочное ухудшение памяти. Характерная особенность ранней стадии деменции - забывание недавних событий. Человек не может вспомнить, куда положил ключи или очки, кого встречал сегодня, принимал ли лекарства. Зато давние события описывает отлично - достоверно и красочно.

2. Быстрая утомляемость при умственных нагрузках, сложности с концентрацией внимания.

3. Головокружения, которые внезапно возникли и не проходят (могут быть характерны для деменции, возникающей из-за сосудистых нарушений в головном мозге).

4. Потеря интереса к любимым занятиям и хобби.

5. Появление неряшливости, неопрятности, безразличие к своему внешнему виду.

6. Нарушение моторики: человек начинает испытывать затруднения с выполнением мелких движений - застегиванием пуговиц, молний, при попытке писать ручкой или карандашом.

7. Возникновение проблем с ориентацией в пространстве: не удается найти дорогу по хорошо знакомому маршруту.

Если у вас либо кого-то из близких есть несколько или все перечисленные признаки, разумеется, это еще не значит, что нагрянула деменция. Вполне возможно, причиной стали другие, обратимые неполадки в организме, стресс, сильное переутомление и т.д. Чтобы исключить наиболее опасные причины нарушения работы мозга, нужно обратиться к врачу-неврологу.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ТЕСТЫ НАЗНАЧАЮТ ПАЦИЕНТАМ

При подозрении на деменцию назначаются обследования двух видов: инструментальные и клинические. Ко вторым относятся различные тесты.

В частности, наиболее эффективным считается тестирование по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (МоСА-тест). Это профессиональное исследование, которое проводит врач: пациенту предлагается выполнить 30 различных заданий в течение 10 минут. Затем специалист интерпретирует полученные результаты и оценивает внимание, концентрацию, рабочую память, языковые функции и абстрактное мышление.

Для оценки состояния вещества мозга и сосудов, питающих его, назначаются инструментальные обследования: КТ (компьютерная томография), МРТ (магнитно-резонансная томография), ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография). Подходящий метод в каждом конкретном случае определяет врач. Кроме того, для выяснения состояния системы кровообращения, могут быть назначены анализы крови. Наиболее важные показатели, которые в таких случаях смотрит доктор: уровень агрегации тромбоцитов, гликированного гемоглобина и холестерина.

ЧЕМ ЛЕЧАТ

Глубинные причины деградации мозга до сих пор остаются для ученых загадкой. Поэтому вылечить деменцию и вернуть потерянную из-за нее память, к сожалению, пока не удается. Есть несколько групп препаратов, которые позволяют затормозить ухудшение состояния больных, поясняют неврологи. Подобрать и назначить такие лекарства может только врач, продаются они строго по рецепту.

Кроме специальных противодементных препаратов при необходимости пациентам дополнительно прописывают антидепрессанты, нейролептики, снотворные средства.

Очень важно обращать внимание и на заболевания, которые сопутствуют деменции и могут укорять ее прогрессирование, подчеркивают специалисты. В первую очередь это сердечно-сосудистые патологии: гипертония, атеросклероз. Постоянный прием препаратов для снижения повышенного давления и холестерина уменьшает риск опасных осложнений.

НА ЗАМЕТКУ

Тренируйте мозг, как и мышцы

Есть ли способы профилактики деменции? Врачи отвечают: да, мозг нужно тренировать так же, как мышцы.

- Полезно не только разгадывать кроссворды, но и просто читать вслух. Когда человек воспринимает информацию и тут же ее воспроизводит, задействуются разные отделы мозга.

- Исследования показывают, что люди, владеющие несколькими языками, дольше остаются в здравом уме и трезвой памяти. В частности, этот эффект был доказан для индусов, способных говорить на разных диалектах.

- Активное общение, получение разнообразных впечатлений (в частности, при поездках в новые регионы) тоже способствует профилактике нарушений работы мозга.

- Благотворно влияет на состояние нашего мыслительного органа и мелкая моторика: выполнение различной работы вручную.

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