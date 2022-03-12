Последние новости о ситуации вокруг Украины на 12 марта 2022 года: Жириновский очнулся и прорицает, Боррель кается, Шойгу помогает Донбассу

Владимир Вольфович заявил, что Россия преодолеет все трудности и победит Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Европа открывает глаза

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза признал, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией. Одна из главных — обещание Киеву о возможности вступления в северо-атлантический альянс. Об этом Жозеп заявил телеканалу LCI. По словам Борреля, Россия и Запад возможность сближения упустили. «Готов признать: мы сделали ряд ошибок... Одна из них - обещание, которое мы не смогли реализовать, про то, что Украина станет частью НАТО», — взгрустнул Боррель.

Жириновский пророчит Украине

Лидер ЛДПР, который находится в больнице из-за осложнений, связанных с ковидом, пришел в себя. И с большим энтузиазмом воспринимает решения, которые касаются спецоперации России на Украине. Об отношении Жириновского к происходящему в незалежной рассказал глава пресс-службы партии Александр Дюпин. Владимир Вольфович заявил, что Россия преодолеет все трудности и победит. Стоит признать, что главный либерал-демократ страны предрекал примерно такое развитие событий задолго до начала спецоперации.

Привет, оружие!

Глава военного ведомства Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным предложил передать подразделениям ДНР И ЛНР то трофейное оружие, что попало в руки российских войск в ходе спецоперации на Украине. Министр обороны РФ подчеркнул, что сейчас идут «абсолютно бесконтрольные поставки разного вооружения на Украину со всех сторон». Ну и, чтобы обеспечить более высокую боеспособность частей республик Донбасса, им надо бы передать средства ПВО, в частности переносные ЗРК. А заодно и противотанковые ракетные комплексы. Президент предложение министра поддержал.

А над Канадой небо синее

Ну не может НАТО ввести бесполетную зону над Украиной — хоть ты тресни! Об этом с видимым огорчением заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Это он в интервью CNV News поведал. Канадский лидер рассказал, что Владимир Зеленский просил его ввести такой режим «много дней». Но Трюдо отводил глаза. «Это то, что разбивает сердце. Мы можем сделать так много вещей для поддержки, но риск втягивания НАТО в прямой конфликт, если мы отправим наши самолеты на Украину, чтобы они сбивали российскую авиацию — на это мы пойти не можем...», — чуть не плакал премьер страны кленового листа.

В Киеве убивают генералов

Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией. В соцсетях демонстрируют сцену расстрела. По японскому авто Демьяненко открыли огонь отважные хлопцы из полка полиции особого назначения «Миротворец». Это случилось во время попытки задержания машины. Toyota, в которой находился высокопоставленный в прошлом спецслужбист, вызвала подозрение на блокпосту в Киеве — и по нему началась пальба....

Адекватность по Зеленскому

Лидер Незалежной на фоне громкого скандала с американскими лабораториями на Украине заявил, что большинство лабораторий «осталось с советских времен». И они будто бы «занимаются обычной наукой». А совсем не «военными технологиями». Доказательства были убийственными: «Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает». Это, конечно, сильный аргумент, как и утверждение, что предложения американцев покинуть страну Зеленский раз за разом отвергает.

По Донецку по прежнему стреляют

11 марта украинские войска обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Донецке. Со стороны ВСУ выпустили полтора десятка снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Всего из-за обстрелов за последние сутки на Донбасе повреждено 42 жилых и административных здания, 5 мирных граждан получили ранения.

Не нужен им атом российский

Украинская национальная энергокомпания «Энергоатом» заявила, что от закупок ядерного топлива из России отказывается полностью. А еще за несколько месяцев до этого представители компании заявляли, что, в случае необходимости, смогут попросить американского производителя топлива Westinghouse — и те увеличат производство топлива для АЭС незалежной. Необходимость, как они считают, настала. А вот чем оплачивать американские поставки будут — из американских же кредитов? А ведь еще есть неполная технологическая совместимость...

Зеленый свет добровольцам

Владимир Путин считает, что вполне возможно направить в Донецк и Луганск добровольцев с Ближнего Востока, желающих не за страх, а за совесть помочь жителям этого региона. «Если есть люди, которые хотят на добровольной основе, не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, - надо пойти им навстречу. И помочь им перебраться в зону боевых действий», - заявил российский лидер на совещания с постоянными членами Совбеза России.

Взорван Харьковский физтех

Прозвучал взрыв в корпусе Харьковского физико-техническом института на улице Академической. По данным начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, подрыв произвели «боевики теробороны». По его мнению взрыв, из-за которого под завалами института могут находиться десятки человек, произвели, чтобы скрыть работы, которые велись здесь по ядерной тематике.

«Стрижи» прилетели

В районе крымского города Красноперекопска упал беспилотник, запущенный с территории Украины. Это аппарат Ту-141 «Стриж» еще советской разработки. Клепали их на Харьковском авиазаводе 30 с лишним лет назад. Дрон упал, (а точнее, был сбит), взорвался, образовал воронку, погиб бесславно (хотя и успел повредить какие-то автотранспортные средства). Любопытно, что аппарат такого же типа в те же сутки смог долететь аж до хорватского Загреба. Просто какой-то «День Стрижей».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 11 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 марта 2022 года (подробности)

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