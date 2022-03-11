Америка отказалась от русской водки: сколько алкоголя мы поставляли в США и кто больше всех пострадает от запрета

Теперь – ни водки, ни икры Фото: Shutterstock

Санкции против депутатов - переживут. Запрет на поставку предметов роскоши в Россию - обойдемся (гречка вон на четверть подорожала, не до того сейчас). Но водка, от водки-то зачем отказываться?

Это, пожалуй, самая громкая из антироссийских санкций, которые озвучил Джо Байден. Хотя и не самая болезненная. Вот короткий перечень ограничений, которые огласил американский президент 11 марта:

- Отмена режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это позволит облагать российские товары дополнительными пошлинами.

- Запрет на поставки предметов роскоши в Россию.

- Страны «Большой семерки» договорились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ.

- Санкции (пока непонятно, какие) против депутатов Госдумы и глав попавших под американские ограничения российских банков.

- Власти США получат право запрещать инвестиции в Россию.

- Запрет на поставки в Россию долларовых банкнот.

- Запрет на импорт из России бриллиантов, морепродуктов и алкоголя (а конкретно водки, по данным американских СМИ).

Так что не выпить больше простому американцу русской водки. А так ли часто он этим занимается? Открываем таможенную статистику. И смотрим: за прошлый год Россия отправила в Америку напитков на $89 млн. Негусто – это всего 0,5% российского экспорта. Причем это все напитки, включая безалкогольные и почему-то уксус. Сколько именно пришлось на спиртное, таможня не сообщает.

Но в любом случае, немного.

- Из всей водки, что производится в России, примерно 6% идет на экспорт. И лишь около 1% - в США, - рассказывает руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя

По данным Росстата, в 2021 году в России выпустили 809 млн литров водки. Получается, в Америку мы отправили примерно 8 млн литров. Это около 250 мл на каждого жителя 330-миллионной страны. Действительно, маловато.

- Российские производители практически не пострадают от этого запрета. Больше других может потерять разве что «Русский стандарт», который вложил много денег в продвижение в Америке, - говорит Вадим Дробиз.

Эксперт напоминает, что в свое время «Русский стандарт» устроил мощную рекламную кампанию в США. Купающиеся в водке модели, презентация у статуи Свободы в Нью-Йорке, которую пресса оценила в $6 млн - как положено, с русским размахом. Теперь – ни водки, ни красной икры, она ведь теперь тоже в Америке под запретом.

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