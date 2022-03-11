Минобороны России: Европе грозит долговременная угроза террористических атак в воздушном пространстве

Российские военнослужащие продолжают наступление Фото: Александр КОЦ

- В ходе успешных наступательных действий против украинских националистов российские военнослужащие захватывают большое число переносных зенитных ракетных комплексов различных типов. Так, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла». Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами. В настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы, - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-майор обратился к своим иностранным коллегам и предложил задуматься, к чему может все привести.

- Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам.

Эта касается не только Украины, а прежде всего европейских стран, которые отправляют сотни наемников и неонацистов для участия в боевых действиях, - отметил Конашенков.

Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины.

По информации спецслужб среди наемников, которые пытаются пробраться на Украину есть и люди, которые могут готовить теракты против ряда европейских стран.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продвинулась на 8 километров и вышла к Новоандреевке, Кириловке, блокировала Благодатное. Вооруженные Силы России, продолжая наступление на широком фронте, прошли 11 километров и вышли на рубеж Новодонецкое -Первомайское.

В течение дня авиацией и ПВО ВКС России было сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два – "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России были поражены 82 объекта ВСУ. Из них: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса: С-300, "Бук М-1","Оса", три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя:

3346 - объектов военной инфраструктуры Украины.

121 - беспилотный летательный аппарат.

1067 - танков и других боевых бронированных машин.

114 - реактивных систем залпового огня.

412 - орудий полевой артиллерии и минометов.

862 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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