Военная спецоперация на Украине 12 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые важные новости о ситуации в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Проведение военной спецоперации на Донбассе по защите населения, объявленная президентом России Владимиром Путиным, продолжается. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 марта 2022 года.

Теперь Путин разрешил отправить в Донбасс добровольцев с Ближнего Востока. По словам Минобороны РФ Сергея Шойгу - всего подано более 16 тысяч заявок. Также глава российского государства согласился отдать ЛДНР захваченные Стингеры и Джавелины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил обеспокоенность тем, что материалы из украинских биолабораторий, в который при финансировании США проводились исследования штаммов смертельно опасных болезней, могут попасть в руки террористов. Он также добавил, что Киев по указке Запада экстренно сворачивает биологические программы и заметает следы.

В Минобороны РФ заявили, что Россия доставила на Украину 1 671 тонну гуманитарной помощи, в общей сложности собрано 16,5 тысячи тонн гуманитарного груза.

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22:50 Сервис такси «Ситимобил» заявил о прекращении деятельности в России

21:45 YouTube заявил о немедленной блокировке каналов российских государственных медиа по всему миру. YouTube немедленно начинает блокировать каналы государственных медиа РФ по всему миру.