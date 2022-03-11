Ксения Бородина купила квартиру за 30 миллионов: у ведущей «Дома-2» теперь четыре объекта недвижимости в Москве

Ксения Бородина подарила себе квартиру в тихом районе в центре Москвы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ксения Бородина на этой неделе отпраздновала 39-й день рождения. Бородина собрала человек 15 друзей в дорогом ресторане: ели, пили и пели в караоке. Учитывая, что праздновала телеведущая два дня - эксперты подсчитали: торжества обошлись в среднем в 500 тысяч рублей. А вот подарки были гораздо дороже.

Звезда получила в подарок две коробки посуды от Herme Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Самый шикарный презент Ксения Бородина преподнесла себе сама. Уже после праздника — в конце текущей недели Бородина завершила сделку по покупке квартиры: Ксюша подарила себе жилье в центре Москвы. Подружки уже шепчутся – рыночная стоимость квартиры в тихом районе в центре столицы около 30 миллионов рублей. Высокие потолки, дом с историей и очень приличные соседи – все как мечтала москвичка Ксюша. Это не первая покупка недвижимости Бородиной – ранее она инвестировала свои сбережения в две квартиры и дом. Звезда приобрела две квартиры в Москве для каждой из дочек. Также Ксения оплатила покупку загородного дома (14 км от МКАД в элитном поселке на Новой Риге), который сразу же оформила на свою маму – решение было верным, благодаря этому, при разводе не пришлось делить недвижимость. Бородина последние годы хорошо зарабатывала, так как стала одним из самых популярных российских блогеров в социальной сети инстаграм: коммерческие публикации, рекламные контракты и как небольшое прибавка к доходам – работа телеведущей в шоу «Дом-2» и «Перезагрузка».

Бородиной подарили несколько сумок Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Друзья на день рождения преподнесли Ксении Бородиной дорогие презенты. Певица Ирина Дубцова – платок Chanel; ведущая «Дома-2» Ольга Орлова – подвеску из золота; звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь – босоножки. Пакетов из ЦУМа и от известных брендов было много – от каждого гостя. Среди подарков – посуда Hermes, сумки, обувь и одежда. Все вещи дорогие: подарки на общую сумму – более миллиона рублей.

Золотое украшение — презент от Ольги Орловой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказалось, что Бородина за три месяца готовилась к празднику – собиралась позвать 100 гостей, а петь на ее дне рождении должен был украинский певец Макс Барских. Большой праздник Бородина в конце февраля отменила, поэтому вместо 100 гостей собрала самых близких друзей. Подарков стало меньше, как и расходов на праздник. Бородина осталась довольна всеми презентами, а особенно счастлива осуществить мечту 2022-го года о покупке квартиры — это оказалось самым надежным вложением денег.