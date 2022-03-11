Небензя: Украина была полигоном для опасных биологических испытаний

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя довел до сведения участников заседания, что на Украине существует сеть из 30 биолабораторий Фото: REUTERS

В штаб-квартире ООН по просьбе России было созвано заседание Совета Безопасности, посвященное деятельности военных биолабораторий США на Украине.

Постпред нашей страны при ООН Василий Небензя довел до сведения участников заседания, что на Украине существует сеть из 30 биолабораторий, которые занимались усилением патогенных свойств смертельных болезней. Финансирует эту работу американская казна.

Украинские вирусологи и биологи этих лабораторий усиливали патогенные свойства возбудителей таких заболеваний как чума, холера, туляремия, сибирская язва.

- Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Пентагона, — заявил он.

Небензя обратил на это особое внимание стран Западной Европы и призвал их оценить реальную угрозу бесконтрольного распространения биоагентов с территории Украины. «Такие события невозможно остановить, может накрыть всю Европу», - подчеркнул он.

- Под боком ЕС все эти годы существовал полигон для крайне опасных биологических испытаний. – резюмировал дипломат.

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