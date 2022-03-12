Минобороны: командир прикрыл своим крылом ведомого

Екатерина Иванова накрыла собой раненого, но сама получила ранение Фото: Министерство обороны РФ

Перечитывая строки этих сухих наградных листов, вы должны понимать, что они писались не для нас с вами. Офицеры наградного отдела кадрового управления Минобороны в условия беспрецедентной информационной войны делают исключение, когда позволяют окунуться в атмосферу боевой работы профессиональных военных. Делается это для того, чтобы у тех, кто перечитал в интернете фейков не возникала иллюзия о том, что война это легкая прогулка. Никто из этих военнослужащих не смог бы так сражаться за должности и деньги. Чтобы биться насмерть нужно иметь убеждение в своей правоте, беззаветно любить Родину, а еще быть готовым отдать свою жизнь за сослуживца, который сможет наверняка выполнить поставленную боевую задачу. Без этих качеств не победить.

Минобороны России продолжает знакомить читателей KP.RU в героями специальной операции на Донбассе.

РАЗНЕС ЗАСАДУ ДИВЕРСАНТОВ

Старший лейтенант Евгений Коробов

"Следуя по маршруту, тыловая колонна, сопровождаемая группой под руководством старшего лейтенанта Евгения Коробова, попала в тщательно подготовленную украинскими националистами засаду. Евгений мгновенно организовал оборону колонны силами подчиненной группы и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения группой Евгения Коробова было уничтожено 3 единицы военной техники противника, 2 минометных расчета и не менее 15 националистов. Остальные националисты, встретив яростное сопротивление, бежали с поля боя. В дальнейшем, организовав круговую оборону колонны с запасами, Евгений обеспечил охрану и восстановление поврежденной техники. Мужественные и решительные действия старшего лейтенанта Коробова позволили безопасно продолжить движение войск, обеспечив сохранность колонны материальных средств и продуктов питания, выйти в назначенный район без потерь".

Старший лейтенант Евгений Коробов

ПОД ОГНЕМ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Гвардии лейтенант Андрей Клюшников

"Командир взвода батальона связи лейтенант Андрей Клюшников участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик с первого дня. В ходе очередной попытки отбить аэродром, занимаемый российскими десантниками, украинские националисты открыли по нему массированный артиллерийский огонь и выдвинулись в атаку. В результате вражеского обстрела часть техники связи и линий связи были повреждены. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подчиненными батальонными тактическими группами, лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Андрей Клюшников вместе со своим взводом незамедлительно приступил к устранению повреждений. Под плотным огнем противника лейтенант Клюшников вместе с подчиненными приступили к восстановлению поврежденной техники и кабельных линий. В результате очередного артиллерийского обстрела националистов лейтенант Клюшников получил тяжелое ранение, но, несмотря на это, продолжил управлять подчиненными, пока не потерял сознание.

Гвардии лейтенант Андрей Клюшников

Благодаря мужественным действиям гвардии лейтенанта Клюшникова поврежденные линии связи были восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями в обороне стратегически важного объекта и отбить атаку противника".

ПРИКРЫЛ КРЫЛОМ ВЕДОМОГО

Подполковник Денис Литвинов

"В ходе выполнения боевой задачи заместитель командира штурмового авиационного полка подполковник Денис Литвинов вылетел в составе пары штурмовиков Су-25 для уничтожения ротного опорного пункта националистов. После того как российские летчики поразили вражеский опорный пункт, второй самолет подвергся обстрелу ракетой переносного зенитного ракетного комплекса противника, в результате которого вышел из строя левый двигатель и произошла потеря управления.

Денис Литвинов перестроился за подбитый самолет и, визуально оценив его повреждения, помог второму летчику частично восстановить управление.

В этот момент по подбитому самолету была выпущена вторая ракета. Понимая, что самолет не выдержит еще одного попадания Денис Литвинов, не раздумывая, принял единственно правильное решение – прикрыть его своим самолетом, зашел ему в хвост и отстрелил инфракрасные ловушки, которые увели выпущенную ракету вниз.

Подполковник Денис Литвинов

В виду полного отказа навигационного оборудования ведомого, подполковник Литвинов, не смотря на минимальный остаток топлива, продолжил полет рядом с подбитым самолётом, а при его заходе на посадку визуально контролировал выпуск шасси и работу механизации. Своими решительными и мужественными действиями подполковник Литвинов спас жизнь своему боевому товарищу, сохранив при этом авиационную технику".

Для раненых военнослужащих созданы все условия для восстановления и скорейшего возвращения в строй.

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где вручил государственные награды российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции. Вручил звезду Героя России, Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

В это время директор Росгвардии Виктор Золотов в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач 20 государственных наград. Военнослужащие были удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, в том числе с мечами, медали "За отвагу", медали Суворова и медали Жукова.

Виктор Золотов в госпитале вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач 20 государственных наград

Среди военнослужащих медали "За отвагу" получили две девушки-военнослужащие медицинской службы - прапорщик Екатерина Иванова и Лейтенант Мария Мирошниченко. О их подвигах "Комсомолка" уже рассказывала читателям.

Напомним, 28 февраля Екатерина Иванова оказалась в районе населенного пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем. Хрупкая девушка оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих, а потом машина санитарной службы попала под минометный обстрел украинских националистов.

Иванова накрыла собой раненого, но сама получила ранение. Мирошниченко в этом же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение.

Мирошниченко спасла жизнь четырем военным Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу вручил девушкам в палате госпиталя медали и букеты цветов.

- Возвращайтесь в строй, - тихо сказал министр и приобнял их за плечи.

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