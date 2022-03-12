Хорошая новость: Бензин должен подешеветь

На розничном рынке снижения пока нет Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну хоть какая-то компенсация за санкции! Наверное, так можно отреагировать на сообщения о том, что в России стал дешеветь бензин. Пока это произошло только на оптовом рынке. Цены на 92-й и 95-й упали там на 20 — 25%. Это данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

На розничном рынке снижения пока нет. Но он всегда реагирует на изменения котировок с запозданием в две-три недели. Колебания там не такие серьезные. Тем не менее, по словам отраслевых экспертов, в ближайшее время бензин на заправках тоже начнет дешеветь. Падения на те же 20 — 25% ждать не стоит, но на 3 — 5%, а то и 10% литр станет доступнее. В чем причины такого аномального поведения топлива? Ведь оно, как известно, при любой стоимости нефти или дорожало, или стояло на месте. А сейчас «черное золото» на глобальном рынке стоит баснословные $120 — 130 за баррель. Раньше это привело бы и к росту цен на заправках. Но происходит обратный процесс. На это есть две причины.

Во-первых, ограничения на экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Полное энергетическое эмбарго против России еще не объявили, но некоторые страны и частные компании уже стали отказываться от наших углеводородов. В их числе США, Канада, Австралия. Наша нефть считается «токсичной». Покупатели ищут альтернативных поставщиков или просят большие скидки. Это сказывается на объемах поставок за рубеж. Они упали примерно на треть. При этом остановить вышки, качающие нефть, не так-то просто. Объем добычи остался почти без изменений, а не нашедшая внешнего потребителя нефть пошла на внутренний рынок. Предложение превысило спрос, и цена на топливо стала падать.

Во-вторых, «токсичной» теперь считается не только наша нефть, но и белорусские нефтепродукты. Пользуясь скидками от России, Минск с удовольствием перерабатывал наше «черное золото», а в Европу отправлял нефтепродукты с более высокой добавленной стоимостью. Сейчас поставки из Беларуси на Запад тоже ограничены. Поэтому топливо отправилось на наш рынок. Это создало дополнительное давление на цены. Они стали снижаться.

Если ситуация с санкциями до лета не улучшится, литр бензина может подешеветь на 5 — 7 рублей. Правда, это вряд ли продлится долго. Инфляция в России в 2022 году, скорее всего, превысит 20 — 25%. Из-за этого вырастут издержки во всей экономике, в том числе и в нефтеперерабатывающей отрасли. Кроме того, она начнет страдать от прямых санкций США и Евросоюза, запрещающих поставки профильного оборудования. В какой-то момент это может привести к остановке части производств, сокращению предложения и росту цен на горючее.

Конечно, если Америка и ЕС введут полное энергетическое эмбарго (как в отношении Ирана), нефти на внутреннем рынке будет много и цены смогут остаться на низком уровне. Но это будут мелочи на фоне последствий таких жестких санкций для всей российской экономики.

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