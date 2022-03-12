В Израиле дерутся за тапочки от Канье Уэста

В администрации магазина рассказали, что не были готовы к подобному поведению покупателей. Фото: стоп-кадр видео

Презентация и старт продаж новых тапочек от Канье Уэста и компании Adidas закончилась жестокой дракой в магазине, расположенном в тель-ависком торговом центре «Рамат-Авив».

Что послужило причиной рукопашной – пока неизвестно, поскольку в полиции Тель-Авива сообщили, что задержанных в связи с инцидентом пока нет, но правоохранители внимательно изучают записи с камер наблюдения и планируют разобраться в произошедшем в ближайшее время.

В администрации магазина рассказали, что не были готовы к подобному поведению покупателей и были вынуждены прекратить презентацию, пока не утихнут страсти, и толпа не рассосется.

– Администрация Pot Locker сообщает о временной остановке запуска коллекции, а также выражает свое осуждение любому проявлению насилия, – заявили в магазине.

Ранее стало известно, что запуск лимитированной серии тапочек Yeezy Slides, запущенного в коллаборации спортивного бренда Adidas и популярного рэп-исполнителя Канье Уэста в рамках их совместного проекта, сопровождался в Израиле большим ажиотажем – пользователи размещали в соцсетях гневные посты, в которых жаловались, что шлепанцев хронически не хватает на всех желающих.