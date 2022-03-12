В Нью-Йорке задержали старушку, перепутавшую российское консульство с музеем

Яйцеметательница не заметила российский триколор, развевающийся на фасаде. Фото: сайт Генконсульства РФ в Нью-Йорке

Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке расположено на респектабельном Верхнем Ист-сайде, в двух шагах от т.н. Музейной мили – отрезка Пятой авеню, на которой расположено много различных музеев.

В последние дни у здания российской дипмиссии собирались американцы, недовольные спецоперацией российских войск, проводимой ими на Украине.

Жителям соседних домов, да и нью-йоркской полиции, беспорядочные и шумные акции настолько надоели, что стражи порядка перекрыли Ист 91-ую улицу, на которой расположено Генконсульство России, оставив свободными для прохода тротуары.

Полицейские и не обратили внимания на шуструю старушку, метавшуюся вчера днем по этой улице с авоськой яиц.

Женщина в итоге остановилась у фасада расположенного напротив консульства Смитсоновского музея дизайна Купер Хьюитт и… начала прицельно бросать в него яйца.

Ошарашенные музейные работники вызвали полицию, которая и задержала визжащую бабку.

Свои действия правонарушительница определила как акцию в поддержку Украины и, узнав, что перепутала здания, долго кляла себя за самонадеянность. Дамочке показалось, что российские дипломаты должны работать в особняке, никак не меньшем, чем огромный музейный комплекс. Вот и не стала она разбираться в вывесках и уж тем более не стала обращать внимания на российский триколор, развевающийся на фасаде Генконсульства России.

Женщину увезли в полицейский участок. Дальнейшая ее судьба, равно как и судьба ее авоськи, никого не заинтересовали.

Смитсоновский музей дизайна Купер Хьюитт – единственный в США музей, посвященный историческому и современному дизайну.