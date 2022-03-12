«Что там в мире?» - спрашивают в окопах под Мариуполем. Отвечаю: «Леонтьев сбежал в Майами». Дикий хохот

Мариуполь Украиной решено использовать, как «несокрушимую твердыню». Фото: Дмитрий СТЕШИН

Отбыл на два дня в Донецк решить множество бюрократических дел и принять посылки от добрых русских людей (прямо вижу как мой сосед по расположению Владлен Татарский смотрит круглыми глазами на приходящие каждую секунду пожертвования для закупки оборудования для фронта и говорит саркастически: «Да-да, расскажите нам, какие русские не дружные, расскажите!». Каждую секунду – это не метафора. Надеюсь, успею долечить «тактический» или «военный» понос. Кто воевал, знает. Симптомы, как у стремительного гриппа – температура, озноб и прочее. Острая фаза – сутки, но превозмогаема на таблетках и адреналине с чувством долга (я последний репортаж так и отработал). Грешим на воду, она в Приазовье эээ специфическая. Хотя питьевая вода в располаге сдобрена хлоркой, как в олимпийском бассейне. Грешим и просто на вечно грязные руки…

Итак, что показали десять дней штурма Мариуполя?

1. Мобилизованные жители Донбасса сражаются храбро, но это единственное, что они могут дать Родине. Умения воевать у них нет, да и откуда ему сейчас взяться? Была надежда, что в их составе окажется множество ветеранов 2014-15 годов, но они разбежались по своим подразделениям, товарищам, бывшим командирам. Что понятно. Правда, люди на фронте очень быстро учатся, за две-три недели.

2. «8 лет учились обороняться, а не наступать» - факт, учения проводились, но отработка наступательных действий – единичные случаи. Военное руководство вряд ли стоит в этом винить, оно исходило из реальной ситуации на фронте – затяжного позиционного конфликта.

3. Ракетная система залпового огня «Чебурашка» с термобарическими снарядами – натуральное вундерваффе и по-точности и по мощи. Слова известного разведчика Белого, не мои. Все сделано в ДНР, гениальные украинцы за это время смогли лишь наклянчить у Запада противотанковые ракеты с истекающим сроком хранения и сделать миномет «Молот», который убил больше своих расчетов, чем "сепаров". На мой вопрос – «из чего сделаны термобарические боеприпасы для «Чебурашки», Белый деликатно ответил: из труб водоснабжения. Начинка засекречена. К сожалению, «Чебурашек» не любят из-за веса реактивных снарядов, машин заряжания нет, конечно.

4. Наконец, до всех дошла важность и полезность беспилотной авиации. Есть люди, которые умеют ее использовать в связке с артиллерией, видел своими глазами. Теперь, в идеале, каждую наступающую роту нужно обеспечить хотя бы простейшей «птичкой». Люди на Донбассе технически-образованные, разберутся. Для справки, технарей с высшим и среднетехническим образованием здесь чуть ли не на порядок больше, чем в остальной Украине.

Кормят на фронте хорошо. Фото: Дмитрий СТЕШИН

5. Мариуполь Украиной решено использовать, как «несокрушимую твердыню о которую разобьются монголо-кацапские орды». Оружия и техники в город натащили изрядно и не все нам еще показали. Неофициально, разведка мне прокомментировала историю с десятками танков, которые загоняли на «Азовсталь» - были сообщения от местных жителей несколько недель назад. Технические заводские тоннели, затопленные в 2014 году, давно осушили и теперь использовали под склады.

Местные жители для нацбатов – «живой щит». Но, есть важный момент с этим «живым щитом». Мариуполь – это не Горловка под управлением Безлера и не Славянск Стрелкова, это бардак, хаос, кабак и мародерка. Военная комендатура? Распределение продовольствия? Не слышали! Как это влияет на гарнизон Мариуполя, всем понятно. Особенно на тех, кто считает, что «защищает свою землю и своих украинских граждан». Такие еще есть, давайте уж без ханжества.

Боеприпасы обороняющиеся уже начали поддушивать, это заметно по ответному огню. Количество артсистем в городе сокращается с каждым днем. Нового завоза не будет. Попытка затащить «Грады» в Мариуполь два дня назад закончилась плачевно.

Наши выбрали наиболее щадящую тактику – отжим территорий города, буквально по 100 метров в сутки. Но без остановки, не ослабляя давления. Нашим некуда спешить, а вот гарнизону уже грустно. Особенно грустно от того, что никакой помощи им не будет. В лучшем случае Зеленский с Байденом "обсудит ситуацию на фронтах".

Есть мнение, что наш флот в Азовском море тоже отрабатывает какие-то цели, но это не афишируется. Штурмовики выбивают укрепрайоны по окраинам, причем часами висят в воздухе.

6. Местные жители на освобожденных территориях уже пережили шок от боевых действий. В села начали завозить гуманитарку, но не по принципу «вот тебе, бабка, банка соевой тушенки и пачка макарон и больше не проси». Выдают по спискам от администраций пайки сразу на месяц на все домовладение. Беда со связью, но наши уже начали разворачивать станции местного оператора «Феникс», а в Новоазовске работает отличный сервисный центр республиканского оператора. Сим-карты продаются на почтах в селах. На следующей неделе запустят электросети, где успеют. Пока у людей в телефонах работает «Радио Оплот», единственный источник информации. Местные спокойно размещают на постой наших бойцов. При всей безалаберности быта, бойцы поддерживают в хатах порядок, все-таки у своих живут. Лично слышал инструктаж офицера перед заселением ротации: «Если кто что возьмет без спроса – лично руки оборву». Бойцы делятся пайками с местными, заряжают им телефоны и аккумуляторные фонари, военврачи лечат. Кормят на фронте хорошо. Обед на десять человек это сваренные в котле 10 банок гречневой каши с тушенкой и пять банок просто тушенки с луком и какой-то консервацией. Качество у тушенки отличное, выдают ящиками, даже остается. Хлеб, чай-кофе есть. За десять дней ни разу не попросили закурить, у всех свое, а это важный знак, кто понимает. Бойцам не хватает информации на фронте – интернета нет. Десятки раз получал вопрос: «Ну что там в мире?» и всегда подробнейшим образом на него отвечал, заканчивая политинформацию рубрикой «разное»: «наш Леонтьев сбежал в Майами», «у их Софии Ротару отловили на границе внука и сына» - что неизменно вызывало хохот и циничные комментарии. Я все-таки был в старших классах политинформатором, спасибо советской школе.

По настроениям – все злые и веселые, все понимают, что нужно закончить конфликт и Победа уже маячит на горизонте.

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