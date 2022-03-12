Минобороны: Уничтожен центр радиотехнической разведки украинской армии

Также за сутки авиацией и противовоздушной обороной ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов. Фото: стоп-кадр видео

Российская армия продолжает планомерно добиваться денацификации и демилитаризации аэродромов Украины. А чтобы специальная операция проходила в тайне от противника уничтожаются центры радиотехнической разведки, которая пытается прослушать переговоры наших военнослужащих. Сегодня своих "ушей" лишилась группировка украинских националистов в Киевской области Украины.

- Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах, - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что за сутки авиацией и противовоздушной обороной ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У".

КСТАТИ

Город-спутник Киева Бровары (название происходит от выражения «бравые воры») где находился Главный центр радиотехнической разведки украинской армии стал широко известен с 20 апреля 2000 года, когда в 9-этажный жилой дом по улице Независимости угодила украинская ракета «Точка-У». Она прилетела в мирный город с Гончаровского полигона Черниговской области. Пробив перекрытие на 9-ом этаже дома она прошила дом через туалетные комнаты до 2-го этажа, и уткнулась в помещение паспортного стола. Но не взорвалась. В результате этих учений украинских армии погибли трое жителей дома, а еще пять получили ранения.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продвинулись на 9 километров и взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай, а еще блокировали Новоандреевку с юга и востока. В это время группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики прошли 6 километров и взяли под контроль Суровцевку, Щедрищево, Житловку и блокировали Рубежное.

Вооруженные Силы России широким фронтом продвинулись на 21 километр и вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайоровское и Павловку. На флангах подразделений российской армии уже находятся войска Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса "Бук М-1", восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя:

3491 - объект военной инфраструктуры Украины.

123 - беспилотных летательных аппаратов.

1127 - танков и других боевых бронированных машин.

115 - реактивных систем залпового огня.

423 - орудия полевой артиллерии и миномета.

934 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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