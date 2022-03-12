Геннадий Зюганов: Санкции США против меня рассматриваю как высокую оценку нашей борьбы с фашизмом и бандеровщиной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал под санкции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Соединенные Штаты Америки приняли решение «о необходимости ввести санкции против председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова». Об этом 11 марта (в Москве уже была суббота, 12 Марта) заявили в Минфине страны.

- ...Это «своего рода награда», высокая оценка за мою борьбу против нацизма, бандеровщины и войны, - считает лидер партии. - Я, на самом деле, самый миролюбивый человек на этой планете. Защищая покой людей и справедливость, был во всех горячих точках.

У меня весь род сражался против нацистов, фашистов. И я всегда говорил, что самое жуткое порождение мировой олигархии – американской и германской – это гитлеровский фашизм. Мне пришлось три года отслужить в группе советских войск в Германии. Город Гера – небольшой, но там было около тысячи эсэсовцев, которых мы контролировали.

- Они на свободе были?

- Да. Бывшие. Но находились под контролем.

Они понимали, что перед ними - армия-победительница. Великая армия советской страны. Они себя вели корректно. За три года службы не было ни одного ЧП.

А вот сейчас, смотрю, что американцы насадили на ридной Украине...

У меня супруга с Украины, два брата работали у Кучмы, когда он был директором, на заводе в Днепропетровске, делали самые совершенные ракеты.

Я смотрю, американцы притащили на Украину нацизм и бандитизм в невиданном масштабе, и пропитали бандеровщиной всю «ридну Украину». Оказывается, уже на родном, почти для 80 процентов жителей Украины, русском языке – нельзя разговаривать. Русские – «некоренной народ».

Можно восемь лет убивать людей на Донбассе – детей, женщин, стариков.

- Вернёмся к вашей «своего рода награде»... К санкциям против вас, как лидера Компартии.

- Видимо, американцы высоко оценили мою работу.

Мы вместе с Иосифом Кобзоном создали широкое движение – «Дети России – детям Донбасса». И приняли у нас в стране 10 тысяч детей.

Привозили их на Красную площадь, знакомили с Кремлем. Были они на ВДНХ, по местам боевых сражений Красной армии.

Дети прекрасно говорят на русском языке, великолепно знают историю. Я горжусь этим. Видимо, американцам это не нравится.

Но меня больше всего поражают не только американцы...

- Кто же ещё?

- Я вчера (в пятницу, 11 марта. - А.Г.) обратился к гражданам страны, чтобы они оценили ту жуткую опасность, которую американцы притащили в целом на постсоветское пространство.

30 лабораторий на Украине, пять в Грузии, девять в Казахстане, в Узбекистане. Самые злобные болезни, которые советская страна победила, снова культивируют. И не случайно прокатились волны эпидемий, в том числе и по Украине.

Американцы все сделали, чтобы задушить промышленность на Украине. И одновременно на 12 миллионов сократилось население этой уникальной братской республики.

Им (США. - А.Г.) очень хотелось, чтобы покорили Донбасс и дальше бросили вызов всему русскому миру. Прежде всего, мы руководствуемся законом любви, правды и справедливости. Это высший закон.

А они перетащили к себе все, что было связано с нацизмом, гитлерюгендом, с бандеровщиной. И - культивируют это.

И вот теперь все, кто выступает против их агрессии, против насилия, против гибридной войны, видимо, попадают под санкции.

Будем рассматривать это как высокую оценку нашей борьбы с фашизмом и американщиной, с бандеровщиной, насилием и войной.

- Я вас поздравляю с этой «своего рода наградой».

- Давай... Пока.