Катастрофический провал: в США подняли панику из-за превосходства российского стратегического оружия

Политики, военные и публицисты яростно колотят в тревожные колокола, сообщая, что Россия обходит США в различных вооружениях. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Любопытное "явление" можно наблюдать в американской прессе. Там все чаще появляются публикации политиков, военных, публицистов, которые яростно колотят в тревожные колокола, сообщая о том, что Россия обходит США в различных вооружениях. Вот и на днях в издании The American Conservative появилась колонка известного журналиста Дэвида Голдмана, написанная в том же - паническом ключе.

Автор указывает руководству своей страны на «катастрофический провал». И некоторые другие его выводы стоят того, чтобы их процитировать. Вот они:

"Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее арсенал США, что является катастрофическим провалом американского руководства".

"К новому стратегическому вооружению РФ относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, которые могут преодолевать любую оборону Соединенных Штатов, а также лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы С-500".

Голдман обращает внимание и на другое:

"Китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении способны преодолевать ПВО американских авианосцев...

И если в настоящее время у Москвы и Пекина еще нет полного стратегического превосходства, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет".

Автор делает и еще один вывод: "такой катастрофический провал - это серьезнейшая ошибка американской элиты из обеих партий, которая тратит неисчислимые средства и проливает кровь ради зарубежных авантюр, пренебрегая истинными источниками нашей национальной мощи, наших технологических преимуществ и нашей промышленности... Властям США следует задуматься о том, как РФ и КНР сумели добиться стратегического превосходства по гиперзвуковым летательным аппаратам, обладая военными бюджетами в разы меньше американского".

А вот здесь Голдман обратил внимание действительно на один из загадочных феноменов ситуации: нынешний военый бюджет США ($770 млрд) примерно в 12 раз больше российского и в 3,5 раза больше китайского.

Но при всем при этом по гиперзвуку Россия и Китай обошли США на 10, а то и на 15 лет (что признают сами американские спецы). Это как раз тот случай, когда гениальная научная и конструкторская мысль превосходит купающихся в жирном финансировании конкурентов.

Да, мы не можем "клепать" десятками авианосцы или атомные подводные лодки, гнаться за мощным и хорошо отлаженным военно-промышленным комплексом США. Зато мы можем создавать (уже создали!) гиперзвуковые "Цирконы", которые нивелируют превосходство США на море. Появление таких ракет уже вынуждает американских стратегов-адмиралов "чесать репу" и вносить коррективы в военно-морскую доктрину США. Даже при весьма скромном (по сравнению с американским) военном бюджете Россия сумела создать целый выводок уникальных вооружений (а тут не только "Цирконы", но и "Кинжалы", и "Калибры", и "Авангарды", и "Посейдоны", "Сарматы"), которые заставили бывшего президента США Трампа топать ногами и метать громы и молнии в Пентагон. Он публично признался, что у "Путина оружие обновляется, а у США оно старое". И он "по-хрущевски" приказал генералам и ученым "догнать и перегнать Россию". Пока это получается не очень. И как едко заметил ВВП, "пока они будут догонять нас, мы создадим что-нибудь новенькое".

Что и делается. Нет-нет-нет, мы не втягиваемся в очень затратную гонку вооружений, "раздевающую народ", мы просто рационально и эффективно используем те деньги налогоплательщиков, которые государство способно выделить на оборону. Вот написал эти строки и уже словно слышу раздраженные упреки оппонентов: "Ты бы так не ракетами, а успехами в экономике хвастался!". Отвечу так: если у нас не будет чем защищать страну, то и экономика ей не пригодится...

А пока я с гордостью читаю в американском журнале The National Interest вот такое признание: "подлодки, принятые на вооружение в российском флоте, оснащены суперкавитационными (высокоскоростными) торпедами, аналогов которым нет у Соединенных Штатов".

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