Снаряды к украинским националистам прилетают точно по лазерным лучам

Наведение может корректироваться как с беспилотников, так и спутников. Фото: стоп-кадр видео
Министерство обороны России опубликовало видео объективного контроля уничтожения боевой машины пехоты ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь". Он гарантирует уничтожение бронетехники с первого выстрела.
На кадрах видно, как высокоточный корректируемый наводчиком-оператором артиллерийский боеприпас направляется прямо по лазерному лучу, и с ювелирной точностью поражает бронированный объект и огневую позицию Вооруженных сил Украины.
Отметим, что такие снаряды могут применяться российской артиллерией с 25 километров точно по целям. А наведение может корректироваться как с беспилотников, так и спутников.
31 декабря 2017 года снарядом "Краснополь" были ликвидированы боевики, которые обстреливали аэродром Хмеймим в Сирии.
Стоимость такого снаряда около 30 тысяч евро. Такие снаряды поставлялись Россией в Индию и КНР.
Состоялся телефонный разговор начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова с начальником Генштаба Вооруженных Сил Турецкой Республики армейским генералом Яшаром Гюлером. Коллеги обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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