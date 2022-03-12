Oriflame остается в России, а Colgate-Palmolive ограничит поставки продукции

Продажи косметики Oriflame в России оценивались в один миллиард евро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Шведская косметическая компания Oriflame решила пойти против течения западных санкций и не будет сворачивать свою работу в России. Об этом сообщила шведская газета Dagens Industri. В прошлом году продажи Oriflame в России оценивались в один миллиард евро. На Россию приходится 16% всех продаж компании. Oriflame была основана в 1967 году в Швеции. Ее представительства находятся в 60 странах мира. Компания владеет собственными заводами в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.

Как утверждает издание Dagens Industri, Oriflame не будет сворачивать работу в России, чтобы поддержать своих продавцов-консультантов. Их в России более миллиона. На заводе Oriflame в России работает 1 тысяча человек.

Тем временем американская компания Colgate-Palmolive решила ограничить импорт товаров в Россию, а также прекратить инвестиции и свернуть рекламу. Компания Colgate-Palmolive управляет в России тремя брендами: Colgate (здоровье зубов), Hill's (корм для животных) и Palmolive (уход за телом).

Руководство Colgate-Palmolive сообщило, что продолжит поставлять в Россию лишь самые необходимые товары повседневного использования для здоровья и гигиены. Список этих товаров компания не опубликовала.

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Nestle прекратит поставки в Россию кофе Nespresso

Швейцарская компания Nestle сообщила, что прекращает поставки в Россию кофе и товаров под маркой Nespresso, а также минеральной воды под маркой S.Pellegrino. Под маркой Nespresso Nestle поставляет кофе в капсулах, кофемашины, посуду и аксессуары. В компании пояснили, что прекратят импорт и экспорт всех товаров, которые не являются жизненно необходимыми. Также Nestle остановила инвестиции в российские проекты.