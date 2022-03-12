Украинские националисты обстреляли из минометов интернат в Горловке

Были значительно повреждены здания амбулатории горбольницы №3 и дома-интерната. Фото: сайт администрации Горловки

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей и инвалидов в Горловке, а также обстрелы жилых домов и инфраструктуры в ЛНР и ДНР.

- С 11 на 12 марта здание интерната для пожилых и инвалидов, расположенное Горловке, получило значительные повреждения в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Данные о пострадавших уточняются. Кроме того, 12 марта украинские войска провели массированный обстрел Донецка и поселка Широкой балки в ДНР, выпустив по ним 15 мин калибром 120 миллиметров, - сообщили в СК России.

Также 12 марта на территории ЛНР были повреждены шесть жилых домов и газопровод в результате обстрела территории со стороны украинских националистов.

Напомним, ранее в Харькове боевики батальонов территориальной обороны совершили покушение на группу физиков-ядерщиков. В Минобороны России полагают, что этой провокацией Киев попытался скрыть исследовательские работы по ядерной тематике. Под под обломками здания могли оказаться около 50 сотрудников физико-технического института.

Жители Харькова также рассказали, что в подвале школы искусств по улице Есенина боевиками скрываются тела мирных граждан, убитых при проведении карательной операции в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим.

Подробные карательные акции украинских националистов проходят в Сумах, Мариуполе и Киеве.

Мосты и подступы к этим городам разрушены и заминированы, по улицам ходят вооруженные лица, которые открывают беспорядочную стрельбу, вынуждая гражданское население оставаться в своих домах.

В ЭТО ВРЕМЯ

На Украину доставлено более 1600 тонн необходимых вещей, медикаментов и продуктов, проведено более 200 гуманитарных акций. Только за минувшие сутки их было более 20. Они проходили не только в Харьковской, но и в Черниговской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Масштабы гуманитарной помощи мирным жителям будут только расти.