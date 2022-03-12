На Украине появились русофобские мультфильмы для детей

Если Мыкола нарисован хотя бы как-то по-человечески, то Иван - сплошная пародия. Фото: стоп-кадр видео

Знаете, когда я писал один из недавних текстов, что на Украине все эти годы в подростках пытались взрастить нацистскую идеологию, я был неправ. Не в том смысле, что не взращивали, а в том, что начинали с детей от 8-10 лет и вели такую работу вплоть до совершеннолетия, когда в результате автомат, придя в армию, получал уже убежденный русофоб и нацист, готовый убивать "недочеловеков". Потому что такая работа велась и ведется с украинскими детьми, начиная с того возраста, когда дети еще на горшках мультики смотрят.

Не шучу. Вот вам примеры украинского агитпропа для самых маленьких – мультфильмы производства made in Ukraine. Мультики – откровенная поделка и халтура, примитивная графика, совершенно ходульные персонажи, но все сделано в соответствии с заветами Ирины Фарион, еще несколько лет назад нападавшей на детишек с русскими именами в детсаду во Львове.

Сюжет первого рассказывает о жизни двух девочек – украинки Катруси и русской Маруси. Понятное дело, с ранних лет Маруся всячески обижала невинную Катрусю, отбирала игрушки, что Катруся переносила с геройским стоицизмом и находила утешение у многочисленных друзей из разных стран, представлявших все расовое многообразие планеты.

А когда Маруся выросла, то надела военную форму, села за рычаги бульдозера с пистолетом в руке и снесла ограду у дома Катруси, выгнав ее из дома и заняв его для жизни самой в нем, предварительно соорудив у дома нечто, напоминающее "стену Яценюка" на границе с Россией. Вот тут и пригодились все многочисленные друзья Катруси, которые пришли ей на помощь и стали кричать всякие лозунги возле ее бывшего дома. Воспользовавшись тем, что друзья отвлекли внимание, Катруся достала секатор для обрезки веток в саду, прорубила дырку в ограде и выгнала Марусю из своего дома, которая укрылась от справедливого гнева в подземном бункере.

Сюжет второго мультика аналогичен, только там действуют русский мальчик Иван и украинец Мыкола. Если Мыкола нарисован хотя бы как-то по-человечески, то Иван – сплошная пародия на Болека или Лелика из известного польского мультфильма. Понятно, что Иван обижает Мыколу, играет со своим танком, но отбирает у Мыколы в общей песочнице его ведерко, бьет, а всем жалуется, что это Мыкола первый начал его обижать.

А когда они идут в школу, то Мыкола приходит в симпатичное здание с колоннами, рядом с которым развевается на флагштоке флаг ЕС, а Иван в покосившуюся, чудом не падающую бетонную коробку с трещинами и деревенским сортиром во дворе. Что заставляет его еще больше завидовать Мыколе, который учится и играет с детьми из разных стран, всячески поддерживающих его. После чего вот этим детишкам на горшке (более старшие по возрасту дети просто не станут смотреть такое убожество) рассказывается о конфликте Украины с Россией, естественно, с позиций Киева, преподнося Украину белой, пушистой и невинной.

И когда такое дите встает с горшка, еще не научившись вытирать себе попу самостоятельно, оно уже понимает и знает, что есть Украина и Россия, что первая – это воплощение мира и невинности, а вторая – средоточие зла и мрака.

Это вам не "Конек-Горбунок", не "Сказка о царе Салтане", которые в любом возрасте можно смотреть, затаив дыхание от восхищения работой всего коллектива. Это даже не Дисней с его Микки-маусом, Томом и Джерри или морячком Папаем, пожирающим шпинат из серии в серию. Это грубо, примитивно, но действенно. Все по рецептам Геббельса – ложь должна быть откровенной и примитивной, и чем более чудовищной, тем действеннее она окажется.

И если такие мультики будут и далее продолжать клепать на Украине после ее денацификации (лично у меня нет никаких сомнений, что Россия не откажется от выполнения этой задачи, заявленной в самом начале проводимой сейчас операции), то через какое-то время все с пополнением украинской молодежи неонацистами и русофобами повторится сначала.

И не надо говорить, что это всего лишь детские мультики. Они на самом деле очень и очень взрослые.

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