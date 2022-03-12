Украину лишили ума и используют как «живой щит» против России

Украину пытаются превратить в одну сплошную биолабораторию... Фото: Олег ЗОЛОТО

«...в Киеве, даже на мятежном Крещатике, редко найдешь кретина, который во всех украинских бедах винит Москву. Да и сам бунт на Крещатике - зрелище довольно скучное. Шестьдесят -семьдесят вяло протестующих «против режима Кучмы» мерзнут, приплясывая, у своих палаток, продают газетки и просят милостыню на борьбу. Здесь же можно почитать забавные народные стишки: «Я хату покинул, пошел на Майдан, чтоб людям сказать, что наш Кучма - пахан!» Бедные телевизионщики, не зная, что снять, умоляют толстомордого детину хотя бы палкой перед камерой помахать». «...- Нас пять областей Галиции насильно пристегнули к Украине, - поясняло более молодое поколение (во Львове). - Но мы не хотим ни с Украиной, ни с Польшей, мы отдельное государство!».

Это вырезки из моего репортажа в «КП» от 28. 02. 2001 года.

Украинский национализм и русофобия тогда в зачаточных состояниях выглядели смешно, почти что мило. Казалось, что мизер психов да недоумков наиграются и устанут скоро. А здравое большинство не заразится дурью. Но мы не учли тот факт, что после развала СССР огромное «министерство антисоветской пакости» на Западе осталось совсем без дел. А это огромный штат жуликов-идеологов всех мастей. Но опытные спецы не растерялись и подготовили в Белый дом доклад об угрозе миру теперь уж со стороны России. О надобности развалить ее, как раньше СССР.

Президенты в том Белом доме меняются, как перчатки, не успевая вникать в дела. Их легко напугать до жути и развести на деньги. Главное, денег на этом деле светит украсть немерено. Простой пример: можно раздать на майдане кило печенья ценою в доллар и написать в отчете: купили, раздали печенья тонну на 5 тысяч долларов. 4 999 долларов жулики присвоят себе.

Война супротив России это черная бухгалтерия. Пиши что хочешь, а как проверить? Легко сочинить, что для привлечения на майдан в антироссийский строй молодых людей, надобно нам купить негласно агитаторов, журналистов, певцов, актеров и разных там активистов на сумму…, да хоть миллиард. Но после с того миллиарда потратить крохи на активистов, на штопанные палатки и на похлебку мерзнущим там статистам. Львиную долю можно спокойно красть, не боясь никакой ревизии.

Вот потому-то с таким размахом жулики принялись натравливать украинцев против русских, запрашивая все больше денег. Уже на оранжевом майдане 2004 года пребывали, я лично видел, польские женщины агитаторши, которые вдалбливали юнцам: какая злобная есть страна Россия, что долго держала в рабстве народ украинский, и хочет снова поработить его. Эта мантра все шире, шире расходилась по Украине, вбивалась в головы из телевизора и газет. Даже купленные государственные СМИ уже нагло врали о геноциде украинского народа в 30-е годы, когда-де Россия целенаправленно устроила голод на Украине.

Для циничных американских, польских и прочих там жуликов-идеологов во главе с Викторией Нуланд это был просто бизнес - паршивый, грязный, но бизнес. А для немалой части одураченных молодых украинцев эта кампания обернулась злобой против России, ее народа. Даже возник нацизм, чего явно не ожидали массовики-затейники. Но Запад на это закрыл глаза, потому как нацизм украинский пока только против русских. Чем больше русские и украинцы друг друга поубивают, тем выгоднее для Запада. Ибо украинцев Там за людей особо-то не считают, сто раз отказав им влиться в Евросоюз. Явно не вышли умом и рылом - по мнению цивилизованных. Зато украинцы хорошо поддаются одурачиванию. Их даже можно использовать как опытный материал вместо крыс в секретных биолабораториях для генетической войны против русских.

Так и пущай воюют. Главное, чтобы воевали украинцы подольше, потому как это отличный бизнес уже не только для жуликов-идеологов, но и для военной машины Запада. Списать, украсть на поставках вооружения на Украину тоже можно немерено. Главное, что беспокоит Запад — чтобы украинцы как можно дольше бы не прозрели.

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