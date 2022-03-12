Эксперт: ажиотаж на лекарства в аптеках спадет в ближайшую неделю

Цены на лекарства в аптеках за последнее время действительно нешуточно взлетели. Фото: Иван МАКЕЕВ

В регионах создают резерв лекарств для больниц, поликлиник и детских учреждений. С 21 февраля российские ведомства уже более чем на треть по сравнению с 2021 и 2020 годом нарастили закупки лекарств, чтобы избежать дефицита. В Минздраве уверяют, что ситуация на лекарственном рынке под контролем и нехватка лекарств нам не грозит.

Тем временем, в аптеках вторую неделю ажиотаж. Россияне сметают самые ходовые препараты, а также те, которые регулярно принимают. Некоторые берут по 6-10 пачек лекарств одного наименования. Так сказать, про запас. Из-за покупательской истерии во многих аптеках уже опустели полки. Чтобы купить некоторые препараты, нужно исколесить полгорода. По словам фармацевтов, резко вырос спрос на противотревожные препараты и антидепрессанты.

Эксперты, однако, успокаивают. По их словам, ажиотажный спрос на лекарства пойдет на спад на следующей неделе.

- Первое - те, кто хотел сделать запасы, сделали. Второе - хотели бы купить больше, да деньги закончились, - считает генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Цены на лекарства в аптеках за последнее время действительно нешуточно взлетели. Дистрибуторы подняли цены от 5 до 20%. Прежде всего, из-за роста курса доллара и евро. В то же время подорожали и отечественные препараты.

В цене практически не выросли только препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на них регулируются государством. Минздрав ежегодно регистрирует предельные отпускные цены производителей лекарственных средств из перечня ЖНВЛП, которые не могут повышаться выше установленного показателя.

- За последний месяц на территории страны не зарегистрированы факты завышения предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП, - сообщили в Росздравнадзоре.

Сейчас в перечень ЖНВЛП входит 808 международных непатентованных наименований.

Чтобы избежать дефицита в аптеках импортных лекарств, Госдума 11 марта приняла закон, позволяющий импортировать в Россию лекарства в иностранных упаковках по упрощенной процедуре. Речь идет о лекарствах, предназначавшихся для третьих стран. На препарат с иностранной упаковкой будут помещать самоклеющуюся этикетку, содержащую информацию о препарате на русском языке.

Также закон устанавливает, что иностранные производители лекарств и импортеры не вправе приостанавливать производство или прекращать ввоз в Россию своей продукции из-за введения санкций без предварительного извещения Минздрава России - минимум за полгода.

По оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе дефицита импортных лекарств в аптеках не будет. Логистика поставок сохраняется, в том числе из Европы. К тому же нам на помощь готовы прийти Индия и Китай.

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