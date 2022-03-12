Подайте, кто сколько сможет: Трамп попросил сторонников скинуться ему на новый самолет

Потенциальные спонсоры получили письма с неожиданной просьбой от экс-президента США Дональда Трампа. Фото: REUTERS

Бывший президент и потенциальный кандидат на ближайших выборах главы американского государства Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с просьбой помочь ему собрать деньги на новый самолет.

В электронном письме, отправленном потенциальным спонсорам, сообщается о создании совершенно нового Trump Force One.

Кроме того, у сторонников Трампа, чьи электронные адреса попали в рассылку, спросили, помнят ли они времена, когда их кумир передвигался на собственном самолете, предложили проголосовать - хотят ли они увидеть новый лайнер Трампа? - и переадресовали их на страничку сбора пожертвований.

Во время президентской гонки 2016 года основным средством передвижения Трампа был его личный Боинг 757. Однако с тех пор, как республиканец, по его словам, стал «величайшим президентом всех времен», воздушное судно простояло в аэропорту и постепенно пришло в негодность.

В прошлом году сообщалось, что Trump Force One с крупно нанесенным именем экс-президента на фюзеляже вряд ли когда-нибудь поднимется в небо – один его двигатель частично разобран, а другой закрыт специальной пленкой.

С просьбой скинуться на новый самолет Трамп обратился к сторонникам после того, как предоставленный ему неким частным лицом лайнер вынужден был вернуться в аэропорт вылета после отказа одного из двигателей над Мексиканским заливом.

Самолет Dassault Falcon 900 должен был доставить Трампа из Нового Орлеана, где политик выступал перед республиканцами, в его резиденцию во Флориде. Но из-за поломки полет был прерван.