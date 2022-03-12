Эрдоган выступил против "фашистского отношения" к русским на Западе

Эрдоган действительно сумел удивить, в отличие от всех так называемых «цивилизованных европейцев». Фото: REUTERS

По краеугольному камню украинской и антироссийской пропаганды нанесен удар в спину. И сделал это не кто-нибудь, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на дипломатическом форуме в Анталии.

Не сказать, что Эрдоган встал на сторону России в истории с Украиной. Он и не мог этого сделать, как страна – член НАТО, как государство, продающее Киеву те же "Байрактары". Так что он вполне ожидаемо пояснил, что, на его взгляд, нынешнего конфликта бы не было, если бы Россия получила такой же жесткий ответ, как сейчас, в 2014-м, когда Россия, как он сказал, взяла Крым себе.

С этим вопросов нет. Эрдоган бы и сам был не прочь, чтобы Крым стал составной частью Турции или находился от Анкары в вассальной зависимости, как, собственно и было до очередной победы в русско-турецкой войне, по итогам которой Турция впредь могла только облизываться на Крым издали. Но вот другие слова заставили взглянуть на фигуру президента Турции совсем по-иному.

- Считаем неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада, заявил президент Турции перед дипломатами от имени своей страны. - Приведу примеры. Дирижер одного из оркестров в Германии был уволен по обвинению в том, что он «друг Путина». В другой европейской стране запрещены публикации и распространение произведений русского писателя Достоевского.

"Фашистское отношение к русским и русской культуре" из уст президента Турции в отношении руководства Евросоюза, стран Европы и США, тех же самых международных IT-концернов, с чьей легкой руки русофобия полетела в широкие народные массы пользователей сетей и населения в этих странах в оффлайне, поверьте, это дорогого стоит. Но только на этом Эрдоган не остановился, а пошел еще глубже и дальше в историю, отметив, когда происходило нечто подобное в человеческой истории.

- Невольно напрашиваются исторические параллели с Хулагидами, которые в средние века сожгли дотла все библиотеки в Ираке. Для нас эти действия, дискриминация россиян в Европе, показатель возвращения к темному периоду, - провел исторические параллели Эрдоган и резюмировал. - Современная демократия, дипломатия и человечество в целом этого не заслуживают.

Хулагиды, а вернее, хулагуиды – это одно из ответвлений монгольских племен, которое во главе с чингизидом Хулагу создало свое царство на землях современных Ирана, Ирака, Азербайджана, Афганистана и т.д. в середине 13-го века, просуществовавшее немногим менее ста лет.

Примечательно, что своими словами Эрдоган не просто констатировал нынешнее состояние дел и развязанную Западом якобы в поддержку Украины антироссийскую вакханалию, но и показал, апеллируя к историческому опыту, чем заканчивается этот путь, и как выглядит на нем конечная остановка.

Эрдоган действительно сумел удивить, в отличие от всех так называемых "цивилизованных европейцев". Редкий голос разумности и порядочности по этой теме среди всей русофобской какофонии в сети и на улицах европейских городов. Только что-то подсказывает, что его так и не услышат те, к кому он обращался. Не в коня корм.