Русские «штурмуют» американский Белый дом в Инстаграме

Все началось с невинного сообщения Джо Байдена. Фото: Instagram

Эх, что ни говори, скучно будет в одной из самых популярных соцсетей мира Instagram без россиян! Напоследок, перед блокировкой сервиса, которая ожидается в понедельник, наши пользователи решили хлопнуть дверью и устроили набег на официальные инстаграм-странички президента и правительства США. Там с шутками и прибаутками, без какой-либо показной агрессии и хамства русские показали, как в нашей стране относятся к санкциям и другим экономическим репрессиям Запада.

Темы, которые обсуждают пользователи, самые разнообразные.

Все началось с невинного сообщения Джо Байдена о рабочих местах, созданных во время его президентства. Почему именно этот пост запустил флешмоб не совсем ясно, но комментарии на русском языке посыпались как из рога изобилия.

Темы, которые обсуждают пользователи, самые разнообразные. Кто-то вспоминает о Масленице, другие просто пишут первые строчки из популярных песен, а потом другие юзеры их продолжают. Очень много приветов со всех концов России и даже СНГ.

Комментарии на русском языке посыпались как из рога изобилия.

- Передайте товарищу Байдену, что его повысили до полковника КГБ СССР, и наградили медалью «За освобождение экономики России от западных интервентов». Забрать можно после завершения операции «Сила в правде», - пишет один из остряков.

Не ослабевает в комментариях поток шуток про санкции. Кто-то обещает вернуть колорадского жука в Колорадо, кто-то – полностью отказаться от американских продуктов. А одними из самых популярных фраз стали цитаты героя Данилы Багрова из фильма «Брат-2»: «Вот скажи мне, американец, в чём сила?» и «У кого правда, тот и сильней».

Общее число русскоязычных постов приближается к 100 тысячам.

На страничке Байдена пользователи не стесняясь обсуждают свои личные дела, делятся мнениями о погоде, беззлобно поругивают американцев.

«Владимир Владимирович! Мы уже, кажется, взяли Белый дом», - отметила девушка под ником Таша Ефременко. В оказательство этого пользователи тут же по-простому интересуются, тем, что задали в школе на завтра третьему «А», как лучше приготовить окрошку и сколько градусов тепла ожидается в Хабаровске.

Это, кстати, не первый раз, когда русскоязычные пользователи «троллят» американцев.

С другой стороны, пиарщики Байдена должны быть в восторге, ведь российским пользователям удалось резко поднять число просмотров и комментариев под скучными официальными новостями. Общее число русскоязычных постов приближается к 100 тысячам, поэтому разглядеть фразу на латинице там уже проблематично.

Это, кстати, не первый раз, когда русскоязычные пользователи «троллят» американцев. В 2019 году подобный наплыв комментаторов был на страничке исполнительницы Леди Гаги, к которой якобы ушел от своей русской подруги Ирины Шейк актер Бредли Купер.

А год назад таким же образом был оккупирован аккаунт рэп-исполнителя Канье Веста - от звезды требовали признания в том, что он встречается с все той же Шейк.